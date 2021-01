Nowe miasto na mapie sieci Action

– Rok 2021 rozpoczynamy otwarciem pierwszego sklepu Action w Koninie. Jest to już nasz 10. market w Wielkopolsce, a w planach mamy kolejne. Konin, jako jedno z kluczowych miast regionu, świetnie wpisuje się w strategię rozwoju Action w Polsce. W najbliższych miesiącach będziemy stawiać właśnie na tego typu lokalizacje, a także na największe aglomeracje – mówi Sławomir Nitek, dyrektor generalny Action Polska. – Szukając miejsc na nowe sklepy, bierzemy pod uwagę przede wszystkim dostępność dla potencjalnych klientów. Park handlowy przy ul. Spółdzielców to dla nas bardzo obiecująca lokalizacja ze względu na położenie w pobliżu osiedli mieszkaniowych oraz głównych arterii komunikacyjnych miasta, a także atrakcyjną ofertę. Mamy nadzieję, że mieszkańcy Konina będą nas tu często odwiedzać. W asortymencie Action znajdą mnóstwo produktów przydatnych na co dzień oraz różnorodne artykuły sezonowe – dodaje Sławomir Nitek.

Action świetnie uzupełnia ofertę parku handlowego przy ul. Spółdzielców, na którą składają się: duży market spożywczy, drogeria oraz dyskont odzieżowy. Sklep w Koninie zajmuje powierzchnię 890 mkw. i oferuje artykuły do pielęgnacji ciała, środki czystości, odzież, zabawki oraz artykuły gospodarstwa domowego, wyposażenia wnętrz i dla zwierząt, a także przekąski i napoje. 2/3 asortymentu dynamicznie rotuje, a ponadto w każdym tygodniu na półkach pojawia się ponad 150 nowych produktów.