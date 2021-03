Nowe Miasto z parkiem handlowym od Grupy RWS

Na początku 2021 roku Grupa RWS Investment przystąpiła do realizacji nowego projektu inwestycyjnego, który zakłada budowę parku handlowego w miejscowości Dobre Miasto w województwie woj. warmińsko-mazurskim. Nowa inwestycja Grupy RWS Investment będzie pierwszym tak nowoczesnym parkiem handlowym w mieście liczącym ponad 11 tys. mieszkańców. Generalnym wykonawcą została firma POLSWED Projekt. Na działce o obszarze 5 500 mkw. powstanie budynek o kubaturze blisko 14 000 mszesc., w którym zostanie wydzielonych sześć lokali handlowo-usługowych o zróżnicowanych metrażach. Na ponad pół roku przed oddaniem do użytkowania, obiekt został skomercjalizowany w 100 proc. Najemcami parku handlowego zostaną znane na skalę europejską marki sieciowe z branży odzieżowej, drogeryjnej oraz RTV i AGD, a także wiodące sieci sklepów wielobranżowych. Na nowej przestrzeni handlowo-usługowej rozpoczną działalność także lokalni przedsiębiorcy.

- Dzięki wypracowanym relacjom i długotrwałej współpracy z naszymi parterami biznesowymi jesteśmy w stanie sprawnie przeprowadzić cały proces komercjalizacji i sfinalizować go jeszcze przed zakończeniem budowy. Nowa lokalizacja będzie dla wielu sieci kolejnym punktem w naszym portfolio, co tylko potwierdza, że długofalowe działania oparte na relacjach partnerskich są kluczem do sukcesu – mówi Wojciech Sypniewski, współwłaściciel Grupy RWS.

Park Handlowy w Dobrym Mieście położony będzie pomiędzy ulicami Zwycięstwa i Fabryczną, tuż przy drodze wojewódzkiej DW 593 i w niewielkiej odległości od centrum miasta. W bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji zlokalizowane są obiekty handlowe, szkoły, osiedla mieszkaniowe oraz urząd miasta.

- Czasy pandemii spowodowały wiele zmian gospodarczych, a skutki odczuwalne są praktycznie w każdej branży. W przypadku nieruchomości komercyjnych na popularności zyskały mniejsze parki handlowe, ponieważ zmieniający się styl życia wyznaczył nowy trend, w którym to klienci wolą dokonywać zakupów w kameralnych i niewielkich parkach handlowych, niż w wielkopowierzchniowych galeriach. Nasz nowy projekt jest odpowiedzią na potrzeby mieszkańców, szczególnie małych miejscowości, którzy potrzebują kompleksowej oferty handlowej. Dzięki podpisaniu umów ze znanymi i cenionymi przez klientów markami z różnych branż, jesteśmy w stanie zaproponować mieszkańcom artykuły pierwszej potrzeby w jednym miejscu, dzięki czemu mogą oni robić zakupy szybko i wygodnie – mówi Wojciech Sypniewski.

Na terenie inwestycji przewidziano również parking na ponad 50 pojazdów oraz remont istniejącego ciągu pieszego pomiędzy ul. Zwycięstwa i Fabryczną należącą do drogi wojewódzkiej 593. Zakończenie prac, rozpoczętych w styczniu tego roku zaplanowano na IV kwartał 2021 roku.

