Levi's, GUESS i Tommy Hilfiger w jednym miejscu w VIVO Stalowa Wola. Marki z modą męską połączyły się w jednym sklepie.

Codzienna moda męska urosła w VIVO Stalowa Wola o trzy marki.

W jednym lokalu klienci VIVO Stalowa Wola znajdą Levi's GUESS i Tommy Hilfiger.

Borgio, Bytom i Vistula to również modowa oferta dla mężczyzn dostępna w VIVO Stalowa Wola.

Klienci VIVO Stalowa Wola mogą cieszyć się nowym sklepem. W nowym lokalu znajdą ofertę trzech marek Levi's, GUESS i Tommy Hilfiger. Nowy sklep oferuje modę męską w codziennym wydaniu. Z okazji otwarcia dla pierwszych klientów była przygotowana promocja.

Pierwsze dżinsy od Levi Straussa powstały w 1873. Firma działa w około stu krajach i ma w nich około 500 sklepów. Przedsiębiorstwo Oferujemy również ubrania marek Dockers® i Denizen®.

W 1981 roku marka GUESS sprzedała swoją pierwszą parę dżinsów w domu towarowym Bloomingdale. Od tego czasu marka GUESS rozrosła się i zyskała rozpoznawalność. Rodzina marek GUESS to: GUESS, Marciano, GUESS Factory i G by GUESS.

VIVO należy do Immofinanz. Centra Handlowe VIVO! znajdują się w lokalizacjach o zasięgu co najmniej 200 tys. mieszkańców. W Polsce są dostępne VIVO Krosno, Piła, Lublin i Stalowa Wola. Obiekt VIVO działa w Stalowej Woli działa od 2015 roku 4F, Apart, Big Star, Bytom,C&A, CCC, Cropp, Empik i Deichmann.

