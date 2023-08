Vendo Park, ALDI, N-Park Maślicka, to niektóre z obiektów handlowych, które powstają we Wrocławiu.

Vendo Park - powstanie przy skrzyżowaniu Kiełczowskiej i Poleskiej we Wrocławiu.

Nowe sklepy ALDI we Wrocławiu powstaną przy ul. Strzegomskiej oraz przy skrzyżowaniu ulic Kosmonautów i Żółtej.

Rozbudowywany jest N-Park Maślicka.

Jak informuje portal TuWroclaw.com, we Wrocławiu powstaje coraz więcej budynków mieszkalnych wielorodzinnych, a co z tym związane budowane są nowe obiekty handlowe. Nowe galerie handlowe, które powstają we Wrocławiu, są raczej nieduże i przeznaczone dla klientów z pobliskich osiedli.

Vendo Park powstanie we Wrocławiu przy skrzyżowaniu Kiełczowskiej i Poleskiej, na osiedlu Psie Pole. Buduje go firma Trei Real Estate Sp. z o.o. należąca do niemieckiej grupy Tengelmann. Najemcami będą tam: ALDI, Media Expert, Dealz, Rossmann, Pepco, KiK, TEDi i Sinsay. Nie znana jest jeszcze data otwarcia obiektu.

ALDI powstaje we Wrocławiu przy ul. Strzegomskiej 214. Sklep ma zostać otwarty jeszcze w tym roku. Na parterze budynku będzie działał sklep, a na piętrze - parking. Będzie to nowy format sklepów ALDI dwukondygnacyjnych. Wystąpiono też o pozwolenie na budowę ALDI przy skrzyżowaniu ulic Kosmonautów i Żółtej.

Trwa też rozbudowa N-Parku Maślicka - położonym na granicy Maślic i Stabłowic. Finalnie ten park handlowy ma być dwa razy większy. Na sąsiedniej działce w przyszłym roku ma stanąć bliźniaczy budynek.

