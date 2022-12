Nhood Polska odnawia obiekty ze swojego portfolio i wyróżnia je znakiem jakości Oshopping

Od kilku lat Nhood Polska prowadzi program remodelingów Centrów Handlowych Auchan.

Obiekty te zyskują nie tylko nowoczesne, komfortowe wnętrza, lecz również otrzymują nową identyfikację wizualną ze znakiem jakości Oshopping.

Oznaczenie potwierdza wysoką jakość usług oferowanych przez centrum handlowe, wygodę i komfort wizyty klientów oraz bogaty program wydarzeń adresowanych do lokalnych społeczności.

Firma Nhood Polska, zgodnie z przyjętą strategią potrójnego pozytywnego wpływu na społeczności, środowisko i gospodarkę /People, Planet, Profit/, zmienia zarządzane obiekty w miejsca tętniące życiem z wygodną przestrzenią nie tylko do zakupów, lecz również z dostępem do różnorodnych usług i udogodnień, oferujące ciekawe sposoby spędzania wolnego czasu i zapewniające wielokanałową komunikację z klientami. To holistyczne podejście do wizyty klienta w zarówno przestrzeni fizycznej jak i cyfrowej.

Wzbogacona oferta, nowe usługi i udogodnienia w obiektach

- Zarządzane przez naszą firmę Centra Handlowe Auchan to w większości miejsca o wieloletniej historii i ugruntowanej pozycji na lokalnej mapie obiektów handlowych. Odpowiadając na oczekiwania klientów oraz zmiany ich zwyczajów zakupowych, od kilku lat zmieniamy nasze obiekty i wyróżniamy je znakiem jakości Oshopping, który jest dla klientów gwarancją dostępności usług na najwyższym poziomie – podkreśla Agnieszka Gutowska, dyrektor marketingu, komunikacji i CSR.

Znak jakości Oshopping dotyczy pięciu obszarów działalności centrum handlowego – po pierwsze –oferty i usług, po drugie – udogodnień dla klientów, takich jak m.in. strefy wypoczynku, przestrzenie coworkingowe, miejsca dla rodziców i dzieci, po trzecie – atmosfery i doświadczenia klientów, po czwarte – nowych technologii i komunikacji z klientami, po piąte – bogatego programu animacji i wydarzeń.

W świecie, w którym dużo czasu spędzamy, komunikując się za pomocą internetu, Oshopping ma na celu połączenie bogatego ekosystemu cyfrowego oraz sieci stacjonarnych centrów handlowych, podkreślając pozytywne wrażenia klientów z wizyty w obiekcie i gwarantując jej jakość. Oshopping wzmacnia wartość fizycznych centrów handlowych, ich zdolność do budowania relacji między ludźmi, a także emocji, które wzbogacają doświadczenie klienta – mówi Agnieszka Gutowska.

Wyjaśnia też, że Oshopping jest oparty na czterech filarach, którymi są: gościnność, dzielenie się, radość oraz bliskość.

Proces nadawania znaku jakości Oshopping poprzedza remodeling obiektów, dzięki czemu stają się wygodniejsze dla klientów i najemców, a także odpowiadają wartościom, jakie znak ze sobą niesie.

Centrum Handlowe Auchan Kołbaskowo, mat.pras.

Centra wyróżnione znakiem jakości Oshopping mają odnowione i unowocześnione wnętrza zaprojektowane z uwzględnieniem ich historii i specyfiki regionów, w których się mieszczą.

Wnętrza remontowanych obiektów są projektowane indywidualnie, nawet w takich detalach, jak meble czy wyposażenie stref relaksu i stref restauracyjnych. Są ważnym elementem doświadczenia zakupowego i ścieżki klienta – dodaje Agnieszka Gutowska.

Rośnie grono wyróżnionych obiektów

Pierwszym obiektem, który w 2017 roku został wyróżniony znakiem jakości Oshopping, było Centrum Handlowe Auchan Gdańsk. W ostatnich latach do grupy centrów handlowych, których logo wzbogacono o charakterystyczny element graficzny, dołączyło 6 obiektów na terenie całej Polski. W tym gronie są dwa obiekty w Białymstoku – Centrum Handlowe Auchan Hetmańska oraz Centrum Handlowe Auchan Produkcyjna, a także Centrum Handlowe Auchan Bielany koło Wrocławia, Centrum Handlowe Auchan Gliwice, Centrum Handlowe Auchan Bydgoszcz i Centrum Handlowe Auchan Kołbaskowo pod Szczecinem. W listopadzie 2022 roku znakiem jakości Oshopping zostało wyróżnione Centrum Handlowe Auchan Piaseczno, czyli najdłużej działający obiekt w portfolio Nhood Polska.

Centrum Handlowe Auchan Piaseczno to obiekt o niezwykle bogatej historii, od lat cieszący się dużą odwiedzalnością i zaufaniem klientów. Nhood Polska stale wzbogaca jego ofertę zakupową, a w sierpniu rozpoczęliśmy remont, dzięki któremu obiekt zyska zupełnie nowe, przyjazne i bardziej ekologiczne oblicze. Wprowadzimy tam również nową identyfikację wizualną – przekonuje Agnieszka Gutowska.

Centrum Handlowe Auchan Piaseczno jest ósmym obiektem w portfolio Nhood Polska, który po zakończonym remoncie zostanie wyróżniony znakiem jakości Oshopping, potwierdzającym dostępność szerokiej oferty handlowej, różnorodnych usług, nowoczesnych technologii, stałego programu animacji dla osób w różnym wieku, a także przyjazną atmosferę panującą w tych centrach.

Nowa identyfikacja wizualna obiektów z charakterystycznym elementem graficznym

Wdrożenie znaku jakości Oshopping wiąże się również z wprowadzeniem nowej komunikacji wizualnej w obiektach zarządzanych przez Nhood Polska. W Centrach Handlowych Auchan wyróżnionych znakiem są zainstalowane nowe logotypy oraz bardziej czytelne oznaczenia, ułatwiające poruszanie się w przestrzeni.

– Znak jakości Oshopping to charakterystyczny element graficzny, którym wzbogacamy logo Centrów Handlowych Auchan. Zawarte w nim cztery różnokolorowe kształty symbolizują bliskość, dzielenie się, zabawę i śmiałość, czyli pojęcia, które obrazują szeroki zakres codziennej działalności tych obiektów – dodaje Agnieszka Gutowska.

Różnorodne platformy komunikacji z klientami

Znak jakości Oshopping związany jest również z rozwojem kanałów komunikacji z klientami. Nhood Polska zmienia strony internetowe obiektów na bardziej przejrzyste i intuicyjne w nawigacji, a przede wszystkim, by zawierały bieżące informacje o programie animacji oraz dostępnej ofercie. Znak Oshopping jest elementem konstrukcyjnym stron internetowych i wyznacza kierunki powstawania wykorzystywanych zarówno w komunikacji online, jak i offline materiałów wizualnych. Od czerwca 2016 roku prężnie działa blog.oshopping.pl, do którego współtworzenia Nhood zaprosił blogerów, poruszających tematy związane z modą, stylem życia i sposobem spędzania wolnego czasu. Z blogiem powiązane jest też konto w serwisie Instagram.

Aktualne informacje na temat oferty i wydarzeń w centrach handlowych

Auchan można znaleźć również na profilach na portalu społecznościowym Facebook. Obecnie klienci mogą odwiedzać 22 profile centrów i galerii handlowych w tym serwisie.

W centrach oznaczonych znakiem jakości Oshopping znajdują się również liczne cyfrowe nośniki i ekrany, które ułatwiają klientom dostęp do interesujących ich treści, a najemcom umożliwiają prezentację najnowszej oferty. Wprowadzenie znaku Oshopping obejmuje pełną ścieżkę zakupową klientów, w tym zarówno kontakt bezpośredni w obiekcie, jak i komunikację online.

W kolejnych latach firma Nhood Polska będzie kontynuowała program remodelingów Centrów Handlowych Auchan i przyznawanie wybranym z nich znaku jakości Oshopping.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl