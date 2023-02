Nowoczesne tablety umożliwiające dostęp do pełnej oferty, większa strefa przymierzalni, nowy wygląd i lepsze wykorzystanie powierzchni salonu. To zyska wrocławski LANCERTO po zakończeniu rebrandingu.

Liczący 126 mkw. salon LANCERTO zostanie zmieniony tak, by do maksimum wykorzystać każdy metr.

Dzięki temu powiększona zostanie m.in. strefa przymierzalni, która zapewni jeszcze większy komfort kupującym.

Zakupy staną się łatwiejsze i wygodniejsze.

Sklep LANCERTO w stolicy województwa dolnośląskiego to pierwszy outlet polskiej marki odzieży premium, który przechodzi modernizację, po której jego standard będzie identyczny ze standardem regularnych salonów LANCERTO zlokalizowanych w najbardziej prestiżowych galeriach handlowych w kraju. Oznacza to m.in. dominację ciemnych, eleganckich kolorów w wystroju wnętrza wzbogaconych o elementy drewniane i metalowe. Nie zabraknie także charakterystycznych akcentów podróżniczych nawiązujących do hasła marki: „Życie to podróż. Na własnych zasadach”.

Modernizacja salonu LANCERTO we Wrocławiu to element strategii inwestowania w kanał sprzedaży outletowej, która w przypadku naszej marki zakłada zaoferowanie doświadczeń zakupowych na najwyższym poziomie, niczym nieodbiegającym od jakości obsługi w najlepszych sklepach regularnych. Klient, korzystając z kompetencji naszych doradców, nie tylko kupuje odzież, ale korzysta z usługi profesjonalnego doboru ubrań do okazji, preferencji czy cech fizycznych – mówi Michał Grochala, Brand Manager LANCERTO.

Wzorem regularnych salonów LANCERTO wrocławski outlet zostanie wyposażony w tablety, dzięki którym klienci będą mieli dostęp do pełnej oferty marki na życzenie. Oznacza to, że kupujący będą mogli zamówić do przymierzenia dowolny towar niedostępny w danym momencie w sklepie. Produkty zostaną dostarczone bezpłatnie do salonu w ciągu maksymalnie 48 godzin.

Pod względem asortymentu w salonie dostępna będzie m.in. kolekcja LANCERTO Comfort Plus obejmująca wygodne garnitury, marynarki i koszule. Wszystkie one uszyte są z innowacyjnych wodoodpornych tkanin o niskim wskaźniku zagnieceń. Ponadto w ich produkcji użyto technologii natural stretch, która zapewnia wyjątkową elastyczność tkaniny bez dodawania włókien syntetycznych.

Nie zabraknie także popularnej linii garniturów LANCERTO Business Mix, których elementy można dowolnie zestawiać pod względem koloru, rozmiaru i kroju marynarek oraz spodni.

Nowością będzie linia koszul wykonanych nie z tradycyjnej tkaniny, ale z drobnej mikrodzianiny z efektem 3D stretch. Ta w 100 proc. naturalna bawełna zachowuje się jak elastan, świetnie dopasowuje się do ciała, rozciąga, a następnie wraca do pierwotnego kształtu. Ciągła praca tkaniny i dostosowywanie się do ruchów ciała zapewniają niezrównany komfort użytkowania.

Co niezwykle ważne, klienci znajdą w outlecie także towar pochodzący z nadwyżek produkcyjnych lub z ubiegłych sezonów, a wszystko w niezwykle atrakcyjnych cenach.

Salon LANCERTO we Wrocławiu znajduje się we Wrocław Fashion Outlet, przy ul. Granicznej 2.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl