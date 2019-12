Nowe polskie marki w strefie The Designer Gallery

Koniec roku w Galerii Mokotów to nie tylko początek wyprzedaży, ale również czas gorących premier. Po raz kolejny w pop up stores w strefie The Designer Gallery pojawiły się młode, polskie marki modowe. Tym razem są to UMIAR, Urban Stories oraz Alexandra K. i Berries & Co.

Strefa pop up stores w The Designer Gallery w Galerii Mokotów to jeden z najgorętszych adresów dla tych, którzy w modzie kochają to, co nowe i świeże. W grudniu, zgodnie z ideą tego miejsca, zawitały tu nowe brandy – młode, polskie marki, niedostępne do tej pory dla gości i klientów centrów handlowych.

UMIAR

Wśród premier znalazł się m.in. UMIAR, marka współtworzona przez projektantki Magdalenę Brzozowską i Malwinę Wysińską, proponującą unikalną, niepowtarzalną biżuterię. Umiar w formie i wyraziste, szlachetne materiały, a także jakość wykonania, za którą stoją rzemieślnicze umiejętności – to wizytówka marki! W pop up store w The Designer Gallery goście mogą już odkryć najnowszą kolekcję. Vintage Touche, łączącą dotychczasowy styl marki z elementami vintage i wzorami art deco. A wszystko przez odnalezione i uratowane od zapomnienia gumy odlewnicze z dawnych lat, którym projektantki nadały drugie życie. Zwrócenie się w stronę tego, co zapomniane, dawne, to jednocześnie wyraz hołdu dla zasad zrównoważonej mody i świadomych zakupów – i zgodnie z tym wszystkie projekty w ramach kolekcji zostały wykonane w małych, lokalnych pracowniach, przez rzemieślników z warszawskiego Mokotowa.

Jak podkreślają projektantki:- Starałyśmy się, aby nowa kolekcja była różnorodna. By w tym połączeniu naszego „Umiarowego” stylu z nowym dla nas, oczywiście tylko w projektowaniu, charakterem vintage, klientki mogły znaleźć swoją ulubioną biżuterię. Chcemy, aby dzięki temu niewielkiemu dodatkowi przemycały one w codziennych stylizacjach „Vintage Touche” - mówią Malwina Wysińska i Magdalena Brzozowska.

Na kolekcję dostępną w The Designer Gallery składają się kolczyki, naszyjniki, pierścionki, bransoletki i klipsy, wykonane ze srebra próby 930 oraz srebra pozłacanego 24-karatowym złotem.

URBAN STORIES

Czy idealna sukienka istnieje? Tak – i znajdziesz ją w URBAN STORIES! To nowa marka, założona przez Weronikę Talarek i Annę Potajałło. Idea jej powstania narodziła się po nieudanych próbach poszukiwania sukienki doskonałej czyli takiej, która będzie im służyć na co dzień oraz na mniejsze i większe wyjścia. Założycielki firmy URBAN STORIES wierzą, że taka sukienka to najlepsza inwestycja w kobiecą garderobę.