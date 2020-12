Nowe rozwiązania w Sadyba Best Mall w Warszawie

Centrum handlowe Sadyba Best Mall zapewnia jeszcze wyższy poziom bezpieczeństwa zakupów w okresie okołoświątecznym dzięki rozłożeniu specjalnej, antywirusowej folii. Jest to pierwsze tego typu rozwiązanie w Polsce. Za rozłożenie folii w najbardziej uczęszczanych miejscach obiektu odpowiedzialna jest firma Esox.

Wyklejona aż na ponad 400 mkw. galerii przeciwdrobnoustrojowa folia wykonana jest z użyciem dodatków biobójczych przez brytyjską firmę Steritouch i posiada właściwości wiruso - i bakteriobójcze. Związki, którymi jest pokryta, wykazują m.in. niezwykłą skuteczność wobec wirusów otoczkowych i wpływają na ich 90 proc. dezaktywację w ciągu zaledwie 2 godzin, niszcząc też bakterie takie jak Campylobacter Jejuni czy Escherichia Coli z niemal 100 proc. skutecznością. Pracownicy Esox okleili folią m.in. wszystkie poręcze, uchwyty, klamki, śmietniki, spłuczki w toaletach, parkometry, ekrany dotykowe, panele guzikowe, klapy od śmietników, a więc to, co jest najczęściej dotykane. W ten sam sposób zabezpieczona jest też cała sekcja gastronomiczna. Folia posiada atesty brytyjskie oraz certyfikat skuteczności wydany przez niezależne laboratorium.

- Od początku pandemii prowadzimy nieustająco działania zapewniające wysoki poziom bezpieczeństwa sanitarnego podczas zakupów, ponieważ zdrowie pracowników oraz klientów niezmiennie pozostaje dla nas najwyższym priorytetem. Mając na uwadze dobro i komfort naszych klientów, działamy stale na rzecz podwyższania standardów bezpieczeństwa na całym terenie naszego obiektu. W tym celu testujemy najbardziej optymalne rozwiązania, które mogą się do tego przyczynić. Jednym z nich jest właśnie zastosowanie specjalnej folii wirusobójczej, nowości na naszym rynku – informuje Hilekaan Wada, dyrektor Sadyba Best Mall.

- Realizacja w Sadyba Best Mall jest pierwszą tego typu w Polsce. Nasi specjaliści pomagają tu zachować wszystkie niezbędne środki bezpieczeństwa antyepidemicznego, używając specjalnej, antywirusowej i antybakteryjnej folii – mówi Michał Skorecki, prezes Esox.

- Klienci i pracownicy Galerii mogą czuć się tu bezpiecznie. Każdy z nas powinien jednak zachować wszystkie obowiązujące w czasie pandemii zasady, m.in. utrzymywanie dystansu, noszenie maseczek czy mycie oraz dezynfekowanie rąk.– dodaje Michał Skorecki.

Wprowadzenie rozwiązań, które zwiększają bezpieczeństwo klientów i pracowników stanowi odpowiedź galerii Sadyba Best Mall na apel premiera Mateusza Morawieckiego. Zasugerował on administratorom obiektów handlowych implementację wszelkich dostępnych rozwiązań przyczyniających się do jak najlepszej ochrony odwiedzających sklepy osób i pracowników placówek handlowych. Wszystko w ramach ścisłego reżimu sanitarnego.