Nowe salony marki Tefal na Ursynowie i Wilanowie w Warszawie

Tefal od 1956 roku oferuje szeroki wachlarz innowacyjnych rozwiązań. Francuska firma jest światowym liderem w segmencie naczyń do gotowania z nieprzywierającą powłoką, żelazek, urządzeń gotujących, szybkowarów, produktów do przygotowywania żywności i napojów oraz wag. Obecnie Tefal jest obecny w 120 krajach, a na polskim rynku działa od 2005 roku. Salony na Wilanowie i Ursynowie będą 21. i 22. punktami stacjonarnymi marki w Polsce. Firma doradcza Colliers International wspierała obie transakcje najmu.

– Od czasu wybuchu pandemii widzimy rosnący trend w segmencie akcesoriów do gotowania i wyposażenia kuchni oraz sprzętów domowych. Konsumenci spędzają więcej czasu w domu, a więc ich potrzeby w zakresie przygotowywania posiłków i sprzątania wzrosły, przez co rośnie zapotrzebowanie na artykuły gospodarstwa domowego. Z roku na rok rośnie także świadomość konsumentów na temat zdrowego odżywiania, budowania odporności i dbania o czyste powietrze. Tefal odpowiada na te potrzeby, oferując jakościowe i zróżnicowane produkty. W swoich sklepach oferuje nie tylko garnki, patelnie i urządzenia do gotowania, ale też odkurzacze, roboty sprzątające, urządzenia do prasowania i urządzenia do oczyszczania powietrza – mówi Marta Machus-Burek, senior partner, dyrektor Działu Powierzchni Handlowych w Colliers International.

Otwarcie sklepów poza dużymi centrami handlowymi przez markę Tefal wpisuje się w najnowszy trend widoczny na rynku handlowym.

– Obostrzenia związane z zamykaniem galerii handlowych sprawiają, że rośnie zainteresowanie najemców dywersyfikacją swojego portfolio lokalowego i uzupełnieniem go o punkty położone na dużych osiedlach mieszkaniowych. W dobie pandemii konsumenci chętniej korzystają z oferty lokalnych punktów sprzedaży. Tefal, otwierając salony w Royal Wilanów i na ul. Belgradzkiej, wychodzi naprzeciw oczekiwaniom klientów i doskonale wpisuje się w koncepcje zakupów maksymalnie 15 min. spacerem od domu – mówi Michał Urbanek, ekspert w Dziale Powierzchni Handlowych w Colliers International.