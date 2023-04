Homepark Janki – park handlowy należący do Funduszu Pradera European Retail Parks, wzbogacił swoją ofertę o dwa nowoczesne salony mebli kuchennych: Atlas Studio i Nolte Kuchnie.

Atlas Kuchnie połączył siły z firmą Interio, aby stworzyć zupełnie nowy projekt współpracy, który został sfinalizowany w Homepark Janki.

Nolte Küchen, jeden z największych niemieckich producentów mebli kuchennych, otworzył również salon w Homepark Janki, oferując swoje niemieckie meble kuchenne o sprawdzonej jakości.

Jeden z czołowych polskich producentów mebli kuchennych - Atlas Kuchnie połączył siły z uznaną na warszawskim rynku mebli kuchennych firmą Interio. 24 marca w Homepark Janki otworzył nowy salon kuchni Atlas o powierzchni 43 m kw. To połączenie ponad 30 lat doświadczenia w produkcji mebli kuchennych w połączeniu z ponad 20-letnim doświadczeniem w projektowaniu i sprzedaży kuchni na zamówienie.

W nowym salonie kuchni Atlas znajdziemy sprawdzoną jakość polskiego producenta w nowej odsłonie. To zupełnie nowy projekt współpracy Atlas Kuchnie i firmy Interio, który został sfinalizowany w Homepark Janki. Obie firmy posiadają wieloletnie doświadczenie w branży mebli kuchennych: Atlas Kuchnie - jako producent, Interio - jako studio projektowe i dystrybutor kuchni na zamówienie. To zupełnie nowa oferta dla klientów zainteresowanych meblami kuchennymi.

Inna znana i lubiana przez Klientów marka z ofertą mebli do kuchni - Nolte Küchen kilka dni wczeeśniej, bo 20 marca, również w Homepark Janki, otworzyła 70 metrowy salon. Jest to kolejne studio mebli kuchennych będące częścią sieci salonów Nolte Warszawa. Doświadczeni projektanci i sprawdzona jakość niemieckich mebli kuchennych to wizytówka tej marki.

Nolte Küchen, to jeden z największych niemieckich producentów mebli kuchennych. Kuchnie Nolte są w 100% produkowane w Niemczech i eksportowane do ponad 60-ciu krajów na całym świecie. Każdego dnia firma produkuje 880 kompletów mebli kuchennych.

„Dwa nowe salony mebli kuchennych w Homepark Janki, w połączeniu z dotychczasowym portfolio marek w tym parku handlowym, sprawiają, że jest to najlepsza, najbardziej zróżnicowana i nowoczesna oferta w całej południowo zachodniej części warszawskiej aglomeracji. Klienci otrzymują tutaj profesjonalne doradztwo, mogą wybrać odpowiedni dla ich potrzeb styl wykończenia mebli. Ta oferta łączy w sobie wysoką jakość i dostosowany do różnych wymagań poziom cenowy.” - komentuje Agata Brzezińska, Head of CEE w firmie Pradera.

