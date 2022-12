Nowe sklepy SPAR w sieci już zostały otwarte – dwie placówki SPAR Mini w Pilznie oraz Kożuchowie, a także format SPAR Express przy stacji benzynowej w Bysławiu.

SPAR Mini w Pilznie jest zlokalizowany pod adresem Rynek 11 i ma powierzchnię sprzedaży 103 mkw.

SPAR Mini w Kożuchowie działa przy ul. Piaskowej 3 i ma 65 mkw. powierzchni sprzedażowej.

Natomiast SPAR Express w Bysławiu jest zlokalizowany przy ul. Głównej 6A i ma 93 mkw. sali sprzedaży.

SPAR Mini to sąsiedzki sklep na szybkie, wygodne i codzienne zakupy. To format, który dedykowany jest lokalizacjom na osiedlach i na terenach wiejskich.

SPAR Mini w Kożuchowie.

Klienci w placówkach SPAR mogą kupić polskie produkty w atrakcyjnych cenach, a także bardzo dobrej jakości wyroby pod marką własną SPAR, których asortyment jest wciąż rozwijany. Sieć SPAR dynamicznie rozwija się w całej Polsce i szuka kolejnych lokalizacji.

Sieć SPAR systematycznie powiększa się w całej Polsce. Jesteśmy w dużych miastach – ale także w małych miejscowościach i na wsi. Nasi partnerzy handlowi to dynamiczni, polscy przedsiębiorcy – którzy prowadzą biznesy w swoich miejscowościach, gdzie mieszkają i są szanowani. To jest największa wartość dla nas – zyski naszych partnerów. My jako sieć pracujemy nad rentownością – nie skupiamy się na zarabianiu czy transferowaniu zysków – wręcz przeciwnie, inwestujemy w Polsce bo widzimy, jak perspektywiczny jest to rynek i jak niezwykle przedsiębiorczy są nasi partnerzy. Jesteśmy wobec nich lojalni i chcemy pracować z nimi przez wiele lat. Tak postrzegamy dobrze zbudowaną i zarządzaną sieć detaliczną. Widzimy, że formaty SPAR Mini i SPAR Express są bardzo popularne w mniejszych miejscowościach – głównie ze względu na bliskość i bardzo atrakcyjną ofertę asortymentową. A dzięki sieci SPAR klienci i partnerzy mogą też korzystać z atrakcyjnych promocji cenowych i akcji lojalnościowych – podkreśla Wayne Hodson, prezes zarządu sieci SPAR w Polsce.

Sieć SPAR prowadzi także kolejną akcję lojalnościową – tym razem klienci mogą nabyć zestawy profesjonalnych noży marki Boretti ze zniżką nawet do 84 proc. Znaczki otrzymuje się za każde wydane 20 zł, a produkty w promocji można kupować do 7 stycznia 2023 roku lub do wyczerpania zapasów. Wystarczy zebrać 5 znaczków, aby móc kupić wybrany nóż z wysokim rabatem.

SPAR Mini w Pilznie.

SPAR cały czas rozwija swoją markę własną – sieć wprowadziła świeże warzywa SPAR oraz dania gotowe i soki pod marką Fresh to go. Łącznie w ofercie jest ponad 600 indeksów marki własnej, a w planach jest rozszerzenie asortymentu do 1000 indeksów.

Dodatkowo 10 indeksów produktów bezglutenowych rozszerzyło ofertę marki własnej SPAR. Oferta obejmuje ciastka, biszkopty, makarony i mąki. Są to starannie wyselekcjonowane produkty w konkurencyjnych cenach.

