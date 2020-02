Nowe sklepy w Bramie Mazur

Master Management Group, deweloper i zarządca 9 centrów handlowych, poszerza ofertę handlowo – gastronomiczną ełckiej galerii i przedłuża umowy na kolejne lata. Marki, które zdecydowały się wejść do Bramy Mazur to Pizza Hut, Medicine, Reporter Young, Superior, Pit Bull West Coast, IQOS oraz Smaki na Wagę.

Brama Mazur to największy i unikalny obiekt handlowo – rozrywkowy w Ełku, wchodzący w skład portfolio Master Management Group. Centrum działa na lokalnym rynku od ponad pięciu lat i stale wzmacnia swoją pozycję w regionie. Świadczy o tym duża odwiedzalność oraz atrakcyjna oferta zakupowa. Na przestrzeni ostatnich miesięcy galeria wzbogaciła się o siedem nowych marek, a współpracę na kolejne lata przedłużyło 26 najemców. Suma powierzchni sklepów, na które wynegocjowano umowy najmu wyniosła 7 500 mkw. GLA, co stanowi ponad 40% wielkości obiektu.

– Pierwotna koncepcja tenant mixu Bramy Mazur na tyle dobrze sprawdziła się na rynku lokalnym, że udało nam się przedłużyć większość umów. Zostały z nami takie marki jak: H&M, CCC, HEBE, Smyk, Empik, Martes Sport i wiele innych. Dodatkowo część najemców zdecydowała się na wprowadzenie nowego konceptu salonu, co pozytywnie wpłynęło na atrakcyjność galerii. Dziś możemy z dumą powiedzieć, że Brama Mazur jest w stu procentach wynajęta i na dobre zagościła w świadomości mieszkańców Ełku i okolic– mówi Anna Polak, dyrektor działu najmu w Master Management Group.

Potencjał i lokalizację ełckiej galerii doceniły popularne marki sieciowe, które w 2019 roku otworzyły swoje pierwsze lokale w Ełku. Latem ofertę modową Bramy Mazur uzupełniły Medicine (320 mkw.), Pit Bull (61 mkw.) oraz Superior (200 mkw.), z kolei jesień należała do marki Report Young (74 mkw.), która wzbogaciła segment mody młodzieżowej. Końcówka roku w Bramie Mazur to zmiany w strefie restauracyjnej. Wielkie otwarcie Pizzy Hut (46 mkw.) oraz nowa marka lokalnego przedsiębiorcy – Smaki na Wagę (53 mkw.) urozmaiciły wybór menu i pozyskały nowych fanów. Przyjazny charakter Bramy Mazur dopełnia niebanalna architektura, spójna z historyczną zabudową miasta oraz bogaty program wydarzeń, które przyciągają zróżnicowane grupy odbiorców.

'Tradycją w naszej galerii stały się Targi Ślubne i Motoryzacyjne, do których angażujemy firmy z lokalnego rynku. Najemcy chętnie współpracują przy takich wydarzeniach, bo cieszą się one ogromną popularnością wśród klientów i bazują na upodobaniach mieszkańców. Z kolei, podstawą cyklicznych działań marketingowych są lubiane przez wszystkich akcje pro – sprzedażowe, które włączamy do programu większości eventów. W sezonie letnim, dzięki atrakcyjnej przestrzeni wokół galerii, organizujemy atrakcje na placu miejskim. W ten sposób, na przestrzeni ostatnich lat udało nam się wpisać w kalendarz lokalnych wydarzeń i pozyskać wielu stałych klientów' - komentuje Justyna Szymkiewicz, zarządca Bramy Mazur.