Nowe smaki w CH Tulipan

W CH Tulipan w Łodzi pojawił się piąty punkt gastronomiczny. To restauracja Do Kwadratu.

- Wiemy, że zakupy mogą zaostrzyć apetyt. Dlatego chcemy zaoferować Klientom Tulipana różnorodne dania i smaki, wśród których każdy znajdzie coś dla siebie – podkreśla Karol Łuc, właściciel Do Kwadratu. Stawiamy na szybką, ale smaczną kuchnię, idealną do nabrania sił przed odwiedzeniem kolejnych sklepów lub udane spotkanie z rodziną czy przyjaciółmi – wyjaśnia Łuc.

Restauracja Do Kwadratu to koncept znany już mieszkańcom Łodzi. Choć lokal słynie głównie z nowatorskiego podejścia do klasycznego przysmaku kuchni włoskiej, czyli pizzy, to w jego ofercie można znaleźć o wiele więcej. W menu punktu w Tulipanie znajdą się również pyszne soki, jedzenie w zestawach komponowanych na wagę oraz kawa, herbata i ciasta.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl

- Nieustannie staramy się poszerzać naszą ofertę, by była ona atrakcyjna dla wszystkich Klientów. Zarówno jeśli chodzi o sklepy i punkty usługowe, jak i strefę restauracyjną – mówi Katarzyna Woźniak, dyrektor CH Tulipan. Mamy nadzieję, że nowy Najemca na stałe wpisze się w charakter Tulipana i urozmaici i tak już różnorodną ofertę gastronomiczną” – dodaje Woźniak.

Centrum Handlowe Tulipan to popularne miejsce na zakupowej mapie Łodzi. W strefie foodcourt gotowe dania oferują m.in. Restauracja A-DONG, Berlin Döner Kebap, Wasabi Sushi i McDonald’s, a teraz także nowa restauracja Do Kwadratu.