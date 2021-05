Nowe umowy i przedłużenia. Newbridge ma za sobą pracowite miesiące

Newbridge umacnia ofertę trzech swoich flagowych centrów convenience.

Ostatnie miesiące przynoszą w Nowych Czyżynach w Krakowie, Nowych Bielawach w Toruniu i Nowej Górnej w Łodzi prawdziwy wysyp prolongat.

W sumie, od początku roku przedłużono tam umowy z najemcami obejmujące łącznie blisko 5 tys. mkw.

- Ostatnie miesiące były niezwykle pracowite, ale zaowocowały rekordową liczbą prolongat. Dzięki nim tenant-mix naszych obiektów pozostanie niezmiennie atrakcyjny. Klienci wciąż będą mogli w nich znaleźć ofertę, jaka była dostępna przed pandemią. Jest to dużym leasingowym sukcesem, zważywszy na problemy z jakimi zmaga się cała branża retail – mówi Karolina Nitowska, leasing manager Newbridge Poland. - Fakt, że tak wielu najemców, w stosunkowo krótkim czasie, zdecydowało się przedłużyć z nami umowy jest niezwykle pozytywnym sygnałem, jaki dostaliśmy z rynku. Potwierdza to ogromne zaufanie do Newbridge, jako wiarygodnego partnera biznesowego – dodaje.

Jak to wygląda w poszczególnych centrach? W ciągu ostatnich kilku miesięcy w Nowych Bielawach w Toruniu prolongaty podpisano z markami wynajmującymi łącznie blisko 2000 m kw. Podobnie sytuacja wygląda w Nowych Czyżynach w Krakowie, gdzie umowy przedłużono w sumie na ponad 1580 m kw. Również Nowa Górna w Łodzi umacnia tenant-mix. Tu, poza prolongatami, centrum zyskało nowego najemcę - PEPCO. Popularna sieć dyskontowa zajęła lokal mający ponad 580 m kw.

Jak podkreśla Karolina Nitowska, cieszy przede wszystkim różnorodność najemców, którzy zdecydowali się zostać na kolejne lata. – Z jednej strony ostatnie miesiące przynoszą przedłużenia z dużymi sieciami, takimi jak CCC, Quiosque czy Greenpoint. Z drugiej, nie brakuje także mniejszych graczy, zwłaszcza z lokalnego rynku. Co ciekawe, w obu przypadkach za decyzjami stoją podobne argumenty – mówi.

Jakie? – Marki dostrzegają mocną, lokalną pozycję naszych centrów w Krakowie, Toruniu i Łodzi. Doceniany jest także rozwój obiektów w ostatnich latach, w tym przede wszystkim nowa jakość formatu convenience, jaką zaproponowaliśmy na rynku. Nie bez znaczenia jest także to, jak nasze obiekty radzą sobie w pandemii. Odporność formatu convenience na skutki koronakryzysu to dziś mocny atut w rozmowach z obecnymi, jak i nowymi najemcami – mówi Karolina Nitowska.

Tym atutem są także zmieniające się trendy konsumenckie. – Obecne u nas marki widzą, jak zmienia się rynek, a z nim zakupy, które stają się coraz szybsze i bardziej sąsiedzkie. Format convenience doskonale wpisuje się w te zmiany zachowań konsumentów. Jest bardziej elastyczny i potrafi odpowiedzieć na bieżące oczekiwania marek, także tych, które jeszcze do niedawna w swoich planach rozwoju omijały tego typu centra – dodaje.