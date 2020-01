Nowe usługi finansowe w Manufakturze: placówka Getin oraz trzeci kantor

Usługi to bardzo istotny element tenant mixu Manufaktury. Portfolio łódzkiego obiektu poszerzyło się właśnie o kameralną placówkę banku Getin, będącego częścią Getin Noble Bank S.A., jednego z największych banków uniwersalnych w Polsce z większościowym polskim kapitałem. Getin Bank jest marką skupioną na obsłudze klientów indywidualnych i wyraźnie widać to w najnowszym punkcie w Manufakturze:

- Projektując nasze placówki, zwracamy szczególna uwagę na bezpieczeństwo klientów i zapewnienie jak najwyższych standardów w zakresie zachowania dyskrecji. Dbamy o to, aby dla klientów dostępne były wyodrębnione pokoje spotkań, w których możemy swobodnie porozmawiać o naszych produktach i usługach. – zdradza Iwona Rubanowicz, dyrektor Departamentu Optymalizacji Sieci Sprzedaży Getin Noble Bank S.A. W Manufakturze wyodrębniono także pokój spotkań dla klientów szukających doradztwa w zakresie pomnażania swoich oszczędności.

O tym, że Manufaktura jest lokalizacją premium świadczą też inne czynniki. Jak dodaje Iwona Rubanowicz, Manufaktura jest jedną z najciekawszych placówek handlowych w Polsce o ugruntowanej pozycji i dużym prestiżu. - Obiekt i jego szeroka, wielowymiarowa oferta doceniane są nie tylko przez klientów, ale także konkurencję – wiele innych inwestycji wzoruje się na tym, co stworzono w Manufakturze. Uważamy, że to idealne miejsce aby zaproponować także gościom Manufaktury rozmowę nt. naszych produktów i usług, które są nieodzowną częścią życia – podsumowuje.

W nowej placówce skorzystać można również z wpłatomatu dostępnego także poza godzinami otwarcia placówek oraz strefy self-service umożliwiającej samodzielne dokonanie transakcji w bankowości internetowej z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa.



Z myślą o turystach



Drugim najemcą z branży finansowej jest Exchange Group – czołowa, ogólnopolska marka kantorów, która otworzyła już trzeci punkt w Manufakturze – tym razem w zabytkowym budynku w Alei Rzemiosł na rynku. – Jesteśmy na trasie turystów, nocujących w sąsiednim hotelu Vienna House Andel's Łódź, którzy właśnie Aleją Rzemiosł przychodzą na rynek Manufaktury. Gros naszych klientów to także obcokrajowcy mieszkający w Łodzi, czyli przedstawiciele bardzo wielu nacji. Z tego tytułu mamy tu najbogatszą ofertę walut w całym mieście, można u nas kupić m.in. japońskie jeny i tureckie liry – wymienia Magdalena Rojewska, PR manager Exchange Group. Kantor na rynku Manufaktury to jedna z nielicznych placówek, gdzie za obcą walutę można zapłacić kartą. A to nie koniec unikatowej oferty: można tu nabyć złoto i monety inwestycyjne, bezpłatnie dokonać wyceny złota jubilerskiego i je sprzedać, a także zlecić przekaz pieniężny Western Union. – Ta usługa cieszy się sporą popularnością, miesięcznie mamy ok. 1000 transakcji w naszych trzech punktach w Manufakturze – dodaje Magdalena Rojewska. Dodatkowo w kantorze można skorzystać z usług takich jak ksero, fax (nadal są chętni!), wydruki i skany. Kantor finalizuje już wprowadzenie kolejnej, nowej usługi skierowanej do turystów, czyli Tax Free.