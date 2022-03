Nowe wyzwania, marki i plany na przyszłość. Łódzka Manufaktura podsumowuje 2021 rok

Centrum handlowe Manufaktura otwarto w 2006 roku w Łodzi. Galeria powstała na terenach dawnej fabryki Izraela Poznańskiego w Łodzi.

Po reotwarciu w maju 2021 roku Manufaktura zanotowała wzrost frekwencji o 37,5 proc. (w stosunku do analogicznego okresu z 2020 roku) i związany z nim wzrost obrotów o 51,9 proc.

W 2021 roku do grona najemców Manufaktury dołączyło 19 nowych marek. Są to m.in. Xiaomi, Under Amour i Pull&Bear. Z kolei 7 istniejących już sklepów przeszło metamorfozę.

- Największym wyzwaniem w minionym roku był z pewnością powrót do pracy w nowych, postpandemicznych warunkach i jednocześnie zmierzenie się z dużymi oczekiwaniami, jakie mieli wobec nas łodzianie. To właśnie Manufakturę wskazali jako miejsce, za którym najbardziej tęsknią i do którego najchętniej wrócą po zniesieniu obostrzeń. Wiedzieliśmy więc, że nie możemy ich zawieść – mówi Sławomir Murawski, dyrektor Manufaktury.

Nowi najemcy, oryginalne koncepty

W 2021 roku do grona najemców Manufaktury dołączyło 19 nowych marek, w tym kilka debiutujących na łódzkim rynku. Wśród nich znalazły się też światowe brandy takie jak Xiaomi, Under Armour, Pull&Bear czy Foot Locker. Swój łódzki debiut w Manufakturze miały także Intimissimi Uomo, Marc O’Polo czy Eobuwie.

Nie można też zapomnieć o poszerzającej się wciąż ofercie gastronomicznej centrum. W zeszłym roku na rynku Manufaktury zacumowała restauracja Seafood Bar&Market ze świeżymi owocami morza i turecki Arianos Kebab. W budynku galerii pojawiły się także m.in.: autorski koncept Dobro&Dobro, Sushi Point, Wasabi Sushi i rodzinna kawiarnia Vita Cafe.

7 salonów przeszło metamorfozy zgodne z najświeższymi konceptami wnętrz. Wiele z nich zdecydowało się także na reotwarcia w nowych, większych lokalizacjach. Do tego grona należą m.in. iSpot, 4F, Etam, Guess Jeans czy Top Secret.

Centrum o silnej pozycji w regionie

- Mimo utrudnień wynikających z pandemii, najemcy nadal postrzegają Manufakturę jako przyjazną i atrakcyjną lokalizację. Na pewno wynika to z elastyczności i zaangażowania właściciela oraz zarządcy, ale także z silnej pozycji, jaką Manufaktura ma nie tylko w Łodzi, ale i regionie – podsumowuje Anna Łajszczak-Kucharska, Tenants Relationship Manager Manufaktury.

Wielkie powroty

Początek 2021 roku przyniósł też jeszcze jeden powód do radości zarządców centrum. W marcu ukazał się raport „Powroty Polaków” przeprowadzony przez Norstat na zlecenie portalu Jakdojade. Z zebranych informacji można było dowiedzieć się, za jakimi miejscami w poszczególnych miastach tęsknią rodacy. W Łodzi bezsprzecznie wygrała Manufaktura – aż 50% ankietowanych wskazało ją jako miejsce, do którego najchętniej powróci po zniesieniu obostrzeń.

Te przewidywania znalazły odzwierciedlenie w wynikach biznesowych łódzkiego kompleksu. W okresie od maja do grudnia 2021 roku Manufaktura zanotowała wzrost frekwencji o 37,5 proc. (w stosunku do analogicznego okresu z 2020 roku) i związany z nim wzrost obrotów o 51,9 proc.

Jak wskazują zarządcy, szczególnie cieszy fakt, że obroty Manufaktury od reotwarcia w maju 2021 do końca roku, przewyższały także obroty z 2019 roku, czyli jeszcze sprzed pandemii, o ponad 5 proc. - To dowodzi, że łódzkie centrum wróciło do pełnego funkcjonowania ze zdwojoną siłą, kolejny raz umacniając swoją silną pozycję na rynku - podkreślają.

Rynek Manufaktury – tętniące serce miasta

Stopniowe luzowanie obostrzeń pandemicznych pozwoliło także na większą swobodę w organizowaniu wydarzeń i eventów, za którymi tęsknili łodzianie. W drugiej połowie roku rynek Manufaktury wypełnił się dobrą energią i gwarem gości.

W 2021 roku udało się powrócić do znanych i lubianych cyklicznych imprez. Melomani mogli rozkoszować się najlepszym jazzem podczas Manu Summer Jazz Sundays. Odbyła się kolorowa Parada Maluchów i rajd Arabela Rally, a koszykarze zmierzyli się w jubileuszowej, 25. edycji Basketmanii. Z okazji 15. urodzin Manufaktury zorganizowano plenerowy koncert Urszuli Dudziak, a także prapremierę spektaklu „Dobra zmiana” we współpracy łódzkim Teatrem Powszechnym. Nie zapomniano o najmłodszych – podczas urodzin specjalnie dla nich wystąpił Teatr Klinika Lalek, który zachwycił gigantycznymi marionetkami. Nie zabrakło też muzycznych uniesień. Jesienią w Manufakturze niezwykle energetyczne koncerty dali Roksana Węgiel i Krzysztof Zalewski. Jak co roku, wspólnie oglądaliśmy także wyjątkowe iluminacje w ramach Light Move Festival i świętowaliśmy urodziny Łodzi.

Dzięki współpracy z partnerami Manufaktura zainicjowała nowe eventy, które zostały ciepło przyjęte przez gości. Lato upłynęło pod znakiem spotkań z Teatrem Małym i plenerowych spektakli dla najmłodszych, a jesień przyniosła dedykowane dzieciom kulinarne warsztaty zero waste. Z kolei dzięki współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Paliw Alternatywnych i Urzędem Miasta Łodzi, w Manufakturze zaprezentowano najnowsze osiągnięcia branży elektromobilnej. Październikowy Kongres Nowej Mobilności odbił się szerokim echem w branży motoryzacyjnej i nie tylko.

Nowe wyzwania i plany na przyszłość

- Możemy powiedzieć, że z pandemii wychodzimy z podniesionym czołem. Wspólnie pracowaliśmy na to, by przetrwać ten trudny czas i sprostać wszystkim wyzwaniom. Dzięki zdobytym nowym doświadczeniom mamy poczucie, że jesteśmy w stanie wyjść z najtrudniejszych sytuacji – podsumowuje Sławomir Murawski.

W 2022 roku Manufaktura ma w planach m.in. działania na rzecz lokalnej społeczności, bliską współpracę z regionalnymi fundacjami i stowarzyszeniami, a także dalszy rozwój działań prowadzących do zmniejszenia energochłonności kompleksu.

– W ciągu najbliższych miesięcy do grona naszych najemców dołączą znane światowe marki, np. Bath&Body Works, Gant czy Lacoste. Powiększy się także oferta gastronomiczno-rozrywkowa Manufaktury. Do Qulinarium zawita Tavolo, czyli koncept serwujący dania kuchni europejskiej. Z kolei dawny budynek elektrowni na rynku znów wypełni się dźwiękami muzyki. Powstanie tam interdyscyplinarna przestrzeń łącząca najlepsze muzyczno-taneczne show na światowym poziomie z oryginalnym zamysłem gastronomicznym. Wierzymy, że to miejsce szybko stanie się magnesem dla turystów z całej Polski. Ten rok na pewno będzie obfitował też w inne nowe, ekscytujące otwarcia – dodaje Anna Łajszczak-Kucharska.