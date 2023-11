Dino zarejestrował nowe logo dla swoich stacji benzynowych, których powstanie ogłosił niedawno. Jakiś czas temu logo marki zostało zarejestrowane także w brytyjskim urzędzie patentowym.

Zgodnie z decyzją wydaną 16 maja 2023 r. spółka Dino Oil może zaś prowadzić obrót paliwami ciekłymi na zasadzie pośrednictwa w sprzedaży przy wykorzystaniu kart paliwowych emitowanych przez Orlen.

Spółka rozpoczęła działalność w październiku i prawdopodobnie niebawem ruszą przygotowania do otwarcia stacji benzynowych przy marketach polskiej marki.

Podobne rozwiązania prowadzą od lat m.in. Carrefour czy Auchan.

Nowy znak towarowy zgłosiła w UPRP Dino Oil sp. z o.o. w Krotoszynie. Według klasyfikacji znaków towarowych odnosi się on m.in. do usługi sprzedaży detalicznej w związku z paliwami, usługi tankowania paliwa do pojazdów czy barów.

Logo Dino Oil zgłoszone do Urzędu Patentowego RP. Mat. UPRP

Wcześniej Urząd Regulacji Energetyki udzielił spółce Dino Oil koncesji na obrót paliwami ciekłymi na zasadzie pośrednictwa w sprzedaży przy wykorzystaniu kart paliwowych Orlen na stacji paliw w miejscowości Łobez, gdzie zlokalizowany jest magazyn Dino.

Według informacji zawartej w sprawozdaniu spółki czytamy, że stacja ta stacja służy potrzebom sieci transportowej Dino oraz jest dostępna dla dostawców towarów do tego centrum dystrybucyjnego.

Dino w Wielkiej Brytanii

W sierpniu spółka zgłosiła swój znak towarowy obecny na wszystkich placówkach polskich sklepów w brytyjskim odpowiedniku polskiego urzędu patentowego (Intellectual Property Office).

Jak komentuje Business Insider nie musi to jednak oznaczać, że spółka chce wejść na tamtejszy rynek. Wobec obecnej strategii ekspansji może chodzić o ochronę marki Dino przed naśladowcami w Wielkiej Brytanii. Jak podaje gazeta, na Wyspach od jakiegoś czasu pojawiają się sklepy korzystające z podobnej do Dino identyfikacji graficznej, co może zwłaszcza klientów polskiego pochodzenia wprowadzać w błąd.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl