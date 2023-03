Sprawdzamy, które galerie zyskały nowych najemców i jakie marki urosły o nowe lokalizacje w Polsce.

Sieć Super-Pharm dołączyła do grona najemców centrum handlowego Karuzela w Kołobrzegu. Klienci galerii będą mogli wybierać z oferty sklepu łączącego aptekę drogerię i perfumerię.

Nowy salon optyczny w Rybniku

Na liście najemców CH Focus Park pojawi się kolejny salon z branży optycznej. Będzie to, debiutujący w Rybniku, butik niemieckiej marki Fielmann.

dm rozwija się w Polsce

Kolejne otwarcie niemieckiej sieci dm odbędzie się w Krakowie. Marka przygotowała dla swoich klientów z tej okazji promocje i inne atrakcje. Tym razem koncept dm zaoferuje produkty na powierzchni 450 mkw.

Biżuteria od W.Kruk we Włocławku

Nowy lokal we włocławskiej Wzorcowni szykuje się już do otwarcia. Klienci Wzorcowni będą mogli wybierać spośród produktów marki W.Kruk.

TEDi zyska nowy sklep w Warszawie

W warszawskiej Galerii Północnej zadebiutuje marka TEDi, która stworzy tu swój pierwszy sklep w północnej części Warszawy. Nowy najemca zajmie lokal mający powierzchnię 750 mkw.

Polska sieć drogerii ma nowy lokal

Drogerie Jawa to polska sieć drogeryjna, która aktualnie wciela w życie plany ekspansji i poszerzenia na terenie całego kraju. 3 marca otworzyła kolejny sklep, tym razem w Stężycy.

Vouchery od Prezentu marzeń

Do grona najemców Nova Park dołączył ekspert od prezentów. Klienci gorzowskiego centrum handlowego mogą czerpać z oferty Prezent marzeń.

Więcej prezentów w polskich galeriach

Po Wyjątkowe Prezenty mieszkańcy warszawskiej Woli mogą kierować się do centrum handlowego Fort Wola. To już siedemdziesiąty sklep sieci.

Rituals Cosmetics szybko rozwija się w Polsce

Rituals Cosmetics ma już 22 sklepy w Polsce, siedem z nich znajduje się w Warszawie. Najnowszy ruszył przy ulicy Marszałkowskiej w domach towarowych Wars Sawa Junior.

Przybędzie MAX Premium Burgers w Polsce

Pierwszy debiut MAX Premium Burgers w 2023 roku to Grodzisk Mazowiecki. Kolejne otwarcie restauracji odbędzie się w Łodzi.

Media Expert chwali się nowym wnętrzem

Centrum handlowe Galaxy ma jeszcze więcej przestrzeni dla RTV i AGD. Media Expert, najemca szczecińskiej galerii, ma nowe wnętrze i chwali się zdjęciami.

Peek & Cloppenburg będzie ma dwa otwarcia w marcu

Peek & Cloppenburg otworzył swój salon w centrum handlowym Westfield Arkadia w nowej, większej odsłonie. Zobaczcie, jak prezentują się wnętrza. To nie jedyne otwarcie Peek & Cloppenburg w marcu. Pod koniec miesiąca ruszy salon w Atrium Promenada.

ECCO odświeżyło wnętrze we Wrocławiu

Marka ECCO zaprezentowała nową odsłonę swojego sklepu zlokalizowanego w centrum Wrocław Fashion Outlet. Koncept zakłada minimalistyczny, skandynawski wystrój i jeszcze lepsze wyeksponowanie produktów.

Sports Direct zastępuje Go-Sport w Blue City

Sports Direct otworzy nowy sklep o powierzchni 1450 mkw. w centrum handlowym Blue City w Warszawie.

CentrumRowerowe.pl idzie za ciosem

Notowana na warszawskiej giełdzie Spółka Dadelo S.A., właściciel CentrumRowerowe.pl, po sukcesie na rynku e-commerce, otwiera swój pierwszy sklep stacjonarny na Okęciu.

United Colors of Benetto pojawi się w Szczecinie

Do grona najemców Outlet Park Szczecin dołączył niedawno United Colors of Benetton. To pierwszy salon tej włoskiej marki w formacie outletowym w województwie zachodniopomorskim.

Salon Ochnik w Twierdzy Zamość czeka na klientów z nowym i większym wnętrzem. Marka dotrzymuje słowa i swoje skórzane akcesoria prezentuje na większym metrażu.

Obuwie modnym logo stacjonarnie w Bydgoszczy

Do grona najemców centrum handlowego Zielone Arkady dołączyła marka Converse. Popularne logo zawitało na terenie Bydgoszczy po raz pierwszy.

Crazy Bubble z kolejnym miejscem na mapie sieci

Nowy punkt Crazy Bubble pojawi się we Włocławku. Wzorcownia Włocławek zaprezentowała nowe miejsce w którym ławi będzie sięgnąć po modny łakoć.

Tom Tailor wybiera Radom

W Radomiu jeszcze przed wiosną pojawi się nowa marka odzieżowa. Do grona najemców Galerii Słonecznej dołączyła marka Tom Tailor.

Saigon w Galerii Sanowa

Nowe aromaty i smaki prosto z Azji zawitały do Przemyśla. Nowy bar azjatycki Saigon jest dostępny dla klientów Galerii Sanowa.

Opole ma więcej kolorów dla kobiet

Kolory i wzory bielizny spod włoskiej igły czekają na klientów Solaris Center. Zadebiutowała tam marka Tezenis należąca do grupy Calzedonia.

