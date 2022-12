Jedna z największych sieci drogerii w Europie weszła na polski rynek. Od maja DM Drogerie Markt uruchomiło siedem lokalizacji. Sprawdzamy, kto jeszcze zadebiutował w 2022 r.

Uniqlo na dwóch piętrach w warszawskim Juniorze

Pierwszy w Polsce sklep Uniqlo mieści się na dwóch piętrach stołecznego budynku Junior na terenie Domów Towarowych Wars Sawa Junior. Cała umowa najmu obejmuje ok. 1,5 tys. mkw., w tym 800 mkw. powierzchni handlowej rozlokowanej na dwóch piętrach.

Woolworth staje na torze z Pepco, TEDi czy Action

Niemiecka sieć dyskontów planuje ekspansję w Polsce. Ze względu na oferowany asortyment, Woolworth konkuruje o portfele klientów, m.in. z sieciami Pepco, TEDi czy Action.

DM Drogerie Markt ma siedem lokalizacji w Polsce

Pierwsza drogeria dm pojawiła się wiosną 2022 roku we Wrocławiu. Nowy sklep zajął ponad sześćset mkw. powierzchni centrum handlowego Galaktyka. Marka dm to jedna z największych sieci drogerii w Europie, powstała w 1973 roku w Niemczech. Od maja sieć uruchomiła sklepy w Jeleniej Górze, Żorach, Lubaniu, Lesznie, Krakowie i dwa we Wrocławiu.

Gudi Home już w dwóch miejscach

Nowy dyskont Gudi Home zadebiutował na rynku w stołecznej Galerii Północnej. Nowy sklep w Północnej liczy 900 mkw. powierzchni. Gudi Home pojawił się też w Solo Parku w Zduńskiej Woli, zajmując lokal o powierzchni 800 mkw.

Philipp Plein ma flagowy butik w Warszawie

Marka Philipp Plein otwiera pierwszy butik w Polsce. Salon mieści się w centrum Warszawy. Flagowy butik znajduje się w Domu Dochodowym, mieszczącym się w zabytkowej kamienicy na Placu Trzech Krzyży 3 w Warszawie. Na 200 mkw. sklepu znajdziemy kolekcje odzieży i butów dla kobiet, mężczyzn oraz dzieci.

Popeyes wchodzi z cyfryzacją

Marka należąca m.in. do McWin pojawi się w Polsce. Nowe restauracje Popeyes będą wyposażone w cyfrowe ekrany zamówień, zamówienia mobilne, obsługę stolików i dostawę, dzięki czemu goście będą mogli zamawiać posiłki w komfortowy dla siebie sposób.

BIG Shopping Centres sięga po Polskie obiekty

Firma BIG Shopping Centres z Izraela kupuje dwa pierwsze centra handlowe w Polsce, inwestując ok. 65 mln euro. Akwizycje rozpoczynają plan rozwoju firmy w naszym kraju, gdzie zamierza ona stać się dominującym graczem w sektorze parków handlowych.

