Zarządzana przez EPP Galeria Olimpia poszerzyła swoją ofertę o nowe marki. Mieszkańcy Bełchatowa i okolic mogą robić zakupy w Tatuum oraz Quiosque, a także skorzystać z oferty Crazy Bubble.

Łączna powierzchnia zajęta przez nowych najemców to prawie 300 mkw.

Centrum handlowe przedłużyło również umowy najmu ze sklepami Smyk (486 mkw.), Deichmann (445 mkw.), Diverse (157 mkw.), Loox Galeria Optyki (110 mkw.) oraz Cyfrowy Polsat (39 mkw.).

Galeria Olimpia to największy wielofunkcyjny obiekt handlowy o ugruntowanej pozycji w Bełchatowie i dobrych, stabilnych wynikach. Od lat konsekwentnie go rozwijamy poszerzając ofertę o nowe sklepy, na które czekają nasi klienci – także w parku handlowym, który działa w ramach kompleksu. W ostatnim czasie do grona najemców dołączyły dwie kolejne marki modowe: Tatuum i Quiosque oraz punkt gastronomiczny Crazy Bubble. Współpracę przedłużyli także najemcy, którzy są z nami od lat, gdyż nasze centrum dostarcza im atrakcyjnej powierzchni do prowadzenia biznesu – mówi Adam Kłos Asset Manager w EPP.

TATUUM to polska marka inspirowana naturą, człowiekiem i harmonią między nimi, istniejąca od 1997 roku. Tworzy ubrania, które odpowiadają potrzebom klientów, stylowi życia i sposobom spędzania czasu. Ubrania szyje z jakościowych materiałów, ze starannością, która pozwoli przetrwać wiele sezonów. Marka dba o to, by można było z niej skomponować szafę kapsułową, uzupełnianą modelami z nowych kolekcji. W swoich kolekcjach stawia na wyjątkowe kolory i autorskie wzory, na jakościowe materiały i dopracowane kroje. Salon zajął powierzchnię 82 mkw.

Quiosque to marka, która od blisko 30 lat pomaga kobietom odnaleźć dopasowane do ich indywidualnych potrzeb stylizacje. W swojej ofercie stawia przede wszystkim na oryginalność i funkcjonalność proponowanych ubrań. Szeroki wybór rozmiarów połączony z dobrą jakością materiałów sprawia, że marka zyskała duże grono klientek, które mogą skorzystać z jej oferty odwiedzając sklep o powierzchni 150 mkw. w bełchatowskiej Galerii Olimpia.

Crazy Bubble to największa sieć bubble tea w Polsce. Jej lokale można znaleźć w Rumunii, Litwie i Irlandii. Coraz większą popularność zyskuje także w Polsce. Oferta obejmuje mieszanki herbat wraz z owocowymi sokami i tajwańskimi dodatkami. Każdy klient ma możliwość skomponowania własnego napoju lub skorzystania z wyjątkowych, gotowych receptur. W menu znajdują się również napoje na bazie mleka oraz kawy, które zapewnią niepowtarzalne doświadczenia smakowe. Jako jedno z niewielu miejsc oferuje także chińskie pierożki dim sum wyróżniające się nadzieniem, sposobem przygotowania i delikatnym ciastem. Punkt zajął powierzchnię 63 mkw.

