Nowi najemcy w Bonarce

- Czołowe marki polskie i zagraniczne doceniają potencjał biznesowy Bonarki i inwestują w swoje sklepy na jej terenie. Wpisują się tym w rozwojowy trend obiektu, który przechodzi wieloaspektową modernizację. Dzięki niej Bonarka staje się jeszcze bardziej komfortowa, nowoczesna i efektowna – mówi Justyna Bartosz, Retail Asset Manager Nepirockcastle.

Jednym z ostatnio odnowionych salonów jest sklep renomowanej sieci W.Kruk (pow. 107 m kw.). Cechuje się on nowoczesnym designem oraz układem zapewniającym lepszą ekspozycję luksusowego asortymentu. Zyskał także bardziej optymalną lokalizację, w sąsiedztwie innych, niedawno otwartych salonów jubilerskich marek Apart i Jubitom. Warto dodać, że Apart również zmodernizował i powiększył swoje dwa istniejące salony w Bonarce – Apart (114 m kw.) i Apart Exclusive (172 m kw.).

- Udoskonalenie branżowego rozlokowania sklepów w przestrzeni Bonarki to kolejna ze zmian, której korzyści już odczuwają zarówno klienci, jak i najemcy centrum – przekonuje Justyna Bartosz, Retail Asset Manager Nepirockcastle.

W krakowskiej Bonarce, pomimo specyficznego dla handlu - zwłaszcza gastronomii - okresu pandemii, otwierają się też nowe biznesy. Przykładem jest otwarty w tym tygodniu na poziomie 1 lokal Deli Pizza, który cieszy miłośników kuchni włoskiej: pizzy, focacci, zapiekanek oraz świeżo parzonej kawy.

Nowi najemcy wiążą z Bonarką swoje plany biznesowe, gdyż jest to centrum wyróżniające się na tle konkurencji bogatym portfolio najbardziej pożądanych marek, a także przestrzenią, która sprzyja komfortowym zakupom.