Nowi najemcy w centrum handlowym Dekada Nysa

Wśród nowych najemców są salony marek z branży modowej: Top Secret, Apart i Ryłko. Firma BOIG, odpowiadająca za komercjalizację obiektu, sfinalizowała również umowy z operatorami sieci komórkowych T-Mobile i Play, którzy otworzą swoje punkty sprzedaży w nowo wybudowanej galerii. Do oferty zakupowej największego w Nysie centrum handlowego dołączyły ponadto dwa lokale gastronomiczne: American Donuts oraz działający na lokalnym rynku Pan Buła.

- Finalizację umów z nowymi najemcami można uznać za podwójny sukces. Z jednej strony mamy kolejny dowód na to, że sieci o silnej pozycji na rynku widzą duży potencjał w mniejszych miastach. Z drugiej strony, utwierdziliśmy się w przekonaniu, że udało nam się stworzyć miejsce, w którym swój potencjał mogą rozwijać lokalne biznesy, czego przykładem jest m.in. zawarcie umowy najmu z burger barem Pan Buła. Konsekwentnie realizujemy założenie inwestora, aby znaczną część powierzchni obiektu przeznaczyć dla przedsiębiorców z Nysy i okolic, gdyż chcemy dodatkowo wspierać rozwój gospodarczy regionu. Jesteśmy gotowi do rozmowy z każdym, kto myśli o prowadzeniu działalności w galerii Dekada, zarówno na zasadzie franczyzy, jak i pod własną marką – mówi Paweł Bartosiak, Leasing Manager, BOIG.

Zawarcie umów najmu z lokalnymi operatorami gastronomicznymi to jeden z efektów rozpoczętej w ubiegłym roku akcji informacyjnej skierowanej do nyskich przedsiębiorców. Podczas Dnia Otwartego przedstawiciele inwestora wyjaśniali, jak wygląda współpraca z centrum handlowym, gdzie szukać wsparcia finansowego i z jakich programów rozwojowych warto korzystać. W spotkaniu wzięło udział kilkadziesiąt osób, co świadczy o dużym zainteresowaniu taką formą promowania biznesu.

Decyzja o nawiązaniu współpracy z operatorem centrum Dekada Nysa i otwarciu lokalu w tym obiekcie wynika z planów rozwoju firmy. Szukałem miejsca, w którym marka Pan Buła stanie się jeszcze bardziej rozpoznawalna. Liczę, że dzięki lokalizacji w ścisłym centrum miasta i nowoczesnej infrastrukturze galerii handlowej dotrzemy z naszą ofertą do większej liczby klientów – mówi Paweł Wajdzik, właściciel lokalu Pan Buła.



Dekada Nysa jest obecnie największą inwestycją handlową należącą do portfolio spółki Dekada. Na dwóch kondygnacjach oferuje łącznie niespełna 20 tys. mkw. powierzchni najmu. Swoje sklepy otworzą tu takie marki jak m.in. Reserved, Sinsay, Cropp, Diverse, House, Vistula i Wólczanka, Kubenz, Big Star, CCC, Quiosque, 4F, Martes Sport, 50style, Smyk, Empik, RTV Euro AGD, Rossmann, Swiss, Yes, Briju, Pepco i KiK.

W ramach inwestycji powstało miejsce dla 80 lokali handlowo-usługowych, restauracji i kawiarni oraz strefa rozrywki z multipleksem kinowym. W podziemnej kondygnacji znajduje się parking, który pomieści ponad 440 samochodów.

Pierwsi klienci będą mogli odwiedzić centrum Dekada Nysa jeszcze w tym roku. Zgodnie z planem inwestora otwarcie obiektu odbędzie się 1 grudnia br.

