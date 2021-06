Nowi najemcy w galeriach Klépierre

W centrach handlowych należących do grupy Klépierre można korzystać ze wszystkich sklepów, punktów usługowych i gastronomicznych.

Pod koniec maja zostały złagodzone obostrzenia dotyczące strefy gastronomicznej.

Klienci mogą więc spożywać posiłki na miejscu w kawiarniach i restauracjach oraz zamawiać dania na wynos. Otwarto także kina i siłownię.

Obecnie w kawiarniach i restauracjach galerii Klépierre klienci mogą spożywać posiłki na miejscu przy zachowaniu zasad reżimu sanitarnego. Możliwe jest również, tak jak dotychczas, zamawianie posiłków na wynos. W lokalach gastronomicznych może być zajęty co drugi stolik, a odległość między stolikami musi wynosić co najmniej 1,5 m. Dodatkowo są one dezynfekowane po każdym użyciu. W restauracjach i kawiarniach klientów nadal obowiązuje nakaz zakrywania nosa i ust do momentu zajęcia miejsc przy stolikach. Usta i nos musi zakrywać również obsługa.

Ponowne otwarcie kin i siłowni

Odwiedzający centra handlowe mogą znowu korzystać z oferty kin i siłowni. Zgodnie z obowiązującym obostrzeniami w kinie może przebywać maksymalnie 50% publiczności. Widzowie powinni zachować bezpieczny odstęp, zajmując co drugie dostępne miejsce, a podczas seansu, publiczność powinna zakrywać nos i usta. Możliwe jest spożywanie jedzenia i picia w sali kinowej. Siłownia w Lublin Plaza również jest ponownie otwarta, a korzystające z niej osoby powinny stosować się do zachowania dystansu. Obowiązuje też limit osób – 1 osoba na 15 mkw.

Centra handlowe regularnie organizują także akcje promocyjne z atrakcyjnymi nagrodami. Sadyba Best Mall, Poznań Plaza oraz Lublin Plaza zaoferowały w ostatnim czasie klientom zabawę wykorzystującą technologię rozszerzonej rzeczywistości a Rybnik Plaza, Ruda Śląska Plaza i Sosnowiec Plaza zorganizowały wystawy prac malarskich i akcje z ekologicznymi nagrodami. Wszystkie centra Klépierre regularnie prowadzą także intensywne działania w obszarze CSR, wspierając lokalne inicjatywy, stowarzyszenia i fundacje, również w zakresie promocji zdrowego stylu życia.

Bezpieczeństwo klientów

Zdrowie klientów jest priorytetem, dlatego galerie należące do grupy Klépierre dokładają wszelkich starań, aby być bezpiecznym miejscem zakupów i rozrywki. W galeriach kontrolowana jest jakość powietrza – zapewniana jest nie tylko jego odpowiednia temperatura, ale także czystość. Regularne pomiary poziomu CO2, właściwe filtry i odpowiednia cyrkulacja sprawiają, że jakość powietrza wewnątrz galerii jest optymalna dla klientów i pracowników.