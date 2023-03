Jysk (ok. 1300 mkw.) oraz Piekarnia Cukiernia Grzybki (ok. 170 mkw.) to nowi najemcy w parku handlowym Glinianka w Łubnej pod Warszawą.

Park Glinianka powstaje w podwarszawskiej miejscowości Łubna i dostarczy na mazowiecki rynek wysokiej jakości powierzchnie handlowo-usługowe.

Zrealizowane będą w ramach innowacyjnego na polskim rynku projektu zakładającego połączenie przestrzeni komercyjnych z rekreacyjnymi sprzyjającymi integracji lokalnych społeczności.

Park handlowy Glinianka dostarczy na rynek około 10 000 mkw. powierzchni wynajmowalnych.

Obiekt zostanie oddany do użytku na koniec marca bieżącego roku.

Za wynajem powierzchni odpowiada Scallier, a deweloperem obiektu jest firma REDKOM Development. Nowi najemcy dołączą do grona firm, które już wynajęły powierzchnie w obiekcie, a są to między innymi: Carrefour, Sinsay, TEDi, KiK, Pepco czy Rossmann. Park w Łubnej służyć będzie wszystkim mieszkańcom okolicznych miejscowości: od najmłodszych po najstarszych - oferta parku ma zaspokajać codzienne potrzeby każdej grupy wiekowej. W ramach realizacji inwestycji deweloper zaplanował przestrzeń rekreacyjną w postaci boisk sportowych oraz mini parku zlokalizowanego od strony zbiornika wodnego, od którego obiekt wziął swoją nazwę. Będzie to z pewnością wyróżniający się na lokalnej mapie punkt, który nie tylko dostarczy wygodnego miejsca do dokonywania zakupów lub spędzania czasu, ale także wpłynie na atrakcyjność okolicznych terenów. Mieszkańcy Łubnej i okolic najpotrzebniejsze zakupy będą mogli zrobić u siebie, i nie będą musieli korzystać z obiektów położonych w większej odległości od ich miejsc zamieszkania - podkreśla Anna Wojciechowska, Senior Leasing Manager w Scallier. Czytaj więcej Carrefour wchodzi do mazowieckiego Parku Glinianka Park handlowy w Łubnej to kompaktowy obiekt o ciekawej architekturze, która sprzyjać ma wygodzie dokonywania zakupów. W ramach inwestycji powstaje parking dla ponad 300 samochodów, a rozbudowana infrastruktura komunikacyjna umożliwia łatwe dotarcie do obiektu. Na terenie parku handlowego poza sklepami znajdzie się oferta gastronomiczna, a w niej znana cukiernia i kawiarnia Grzybki, i food trucki. Powstaje tez strefa zielona, która oprócz aktywności sportowych - boiska do siatkówki i trampolin dla dzieci - umożliwiać także będzie organizację lokalnych eventów. Obiekt otwieramy z końcem marca więc będzie to bardzo dobry moment, aby zrobić świąteczne i wiosenne zakupy, jak również mile spędzić czas z rodziną lub przyjaciółmi na wiosennym powietrzu - podkreśla Łukasz Komierowski, Prezes REDKOM Development. Projekt parku handlowego Glinianka powstał w pracowni MODO Architektura. Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl

