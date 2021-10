Nowi najemcy w portfolio Atrium Promenada

W ostatnim czasie Atrium Promenada znacząco wzmocniła swoje portfolio. W jednym z flagowych obiektów handlowych Grupy Atrium otwarto lokal amerykańskiej marki Guess w nowym koncepcie handlowym. Ofertę galerii wzbogaciła także DUKA. Swój pierwszy lokal w prawobrzeżnej części Warszawy otworzyła szkoła tańca Egurrola Dance Kids. Atrium Promenada zyskała także Strefę Dyson Demo Zone oraz butik Nespresso łączący funkcję salonu sprzedaży z klimatem lokalnej kawiarni. Na kawę i słodką przekąskę galeria zaprasza także do nowo otwartej Cukierni A. Blikle, natomiast po asortyment herbaciany do lokalu Five o’clock.

Międzynarodowe brandy

Oferta nowo otwartego salonu Guess w Atrium Promenada to odpowiedź na potrzeby osób poszukujących najnowszych trendów, niepowtarzalnych, a przy tym zrównoważonych produktów wysokiej jakości. Klienci znajdą w nim asortyment z kolekcji Activewear, który cechuje minimalistyczny design i funkcjonalność oraz zaawansowane technologicznie, pochodzące ze zrównoważonej produkcji materiały. Lokal znajduje się na poziomie 0, przy fontannie.

Drugi nowo otwarty lokal w Atrium Promenada to sklep szwedzkiej sieci DUKA znanej z wysokiej jakości produktów oraz funkcjonalnego wzornictwa. Oferta marki jest skierowana do miłośników nowoczesnego stylu gotowania, przywiązujących wagę do panujących trendów. Asortyment sklepu tworzą artykuły kuchenne, porcelana, sztućce i szkło stołowe oraz dekoracje. Co kwartał do sprzedaży trafiają najnowsze kolekcje zaprojektowane przez projektantów DUKA według najbardziej aktualnych trendów w szwedzkim i światowym designie. Sklep jest zlokalizowany na poziomie 0, tuż przy wejściu.

Grono zagranicznych marek w portfolio Promenady wzmocnił także Dyson uruchamiając w galerii strefę Dyson Demo Zone z ofertą z trzech kategorii produktowych: Floor Care (odkurzacze), Environmental Care (oczyszczacze i nawilżacze powietrza oraz wentylatory), Personal Care (urządzenia do stylizacji włosów). To szósty w Polsce i trzeci w Warszawie, ale pierwszy po prawej stronie Wisły punkt stacjonarny pochodzącej z Wielkiej Brytanii marki, w którym można obejrzeć i kupić jej urządzenia.

Kids experience

Atrium Promenada wzbogaciła również swoją propozycję edukacyjno-rozrywkową dla młodszych odbiorców. Od września br. mieszkańcy Pragi-Południe i okolic zyskali w Promenadzie wyjątkowe miejsce do nauki tańca. Swoją szkołę uruchomiła w galerii marka Egurrola Dance Kids stawiająca na najwyższy poziom edukacji i wieloletnie doświadczenie swojej kadry. Lekcje prowadzone są we wszystkich kluczowych stylach tanecznych i na wszystkich poziomach zaawansowania. Oferta szkoły obejmuje również warsztaty taneczne, zimowe i letnie obozy, roztańczone urodziny czy półkolonie. Szkoła tańca znacząco wzmocniła ofertę galerii skierowaną do młodszych mieszkańców Warszawy. Z myślą o nich w czerwcu otwarto również w Promenadzie zewnętrzny plac zabaw. Rodziny z dziećmi mogą także korzystać z bogatego programu różnorodnych zajęć artystycznych, językowych, ruchowych oraz muzycznych realizowanych w Piątym Wymiarze - Miejscu Aktywności Lokalnej w Atrium Promenada.

Nowoczesny, naturalny design