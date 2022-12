Mimo końca roku VIVO! Lublin nie zwalnia tempa. W lubelskim centrum handlowym pojawiło się ostatnio dwóch nowych najemców: Tezenis i Wyjątkowy Prezent.

W VIVO! Lublin powstał pierwszy w regionie salon Tezenis z bielizną damską i męską.

Otwarty jest też lokal Wyjątkowy Prezent z oryginalnymi pomysłami na upominki dla najbliższych.

Sklep Tezenis.

Modowa mapa VIVO! Lublin uległa z początkiem grudnia istotnej modyfikacji, a wszystko to za sprawą nowego salonu Tezenis. Marka stawia na innowacyjne podejście, mając na uwadze nowe trendy oraz to, co obecnie jest popularne w mediach społecznościowych. Oferuje ona swoim klientom szeroki wybór bielizny, piżam i odzieży homewear zarówno dla kobiet, mężczyzn, jak i dzieci. Bogaty asortyment uzupełniony jest o stroje kąpielowe. Wszystkie kolekcje zmieniane są regularnie. Lokal o powierzchni 168 m kw. znajduje się na poziomie 0.

Wyjątkowy Prezent.

Z kolei w lokalu Wyjątkowy Prezent znaleźć można ponad 8 tys. pomysłów na oryginalne i nieszablonowe upominki, które z pewnością dostarczą wielu wrażeń obdarowanej osobie. Spośród szerokiej oferty wybrać można m.in. przejażdżkę sportowym samochodem, lot balonem, kolację w ekskluzywnej restauracji czy niezapomnianą przygodę w jednym z Escape Roomów. Marka stworzyła również interesujące rozwiązanie dla osób niezdecydowanych, czyli Pakiety Przeżyć. Dzięki nim obdarowana osoba sama wybiera, jaki prezent chce zrealizować. Lokal, zajmujący powierzchnię 41 m kw., znajduje się na poziomie -1. Ponadto na terenie VIVO! Lublin zlokalizowana jest wyspa handlowa najemcy – znaleźć ją można na poziomie 0.

To nie koniec zmian. W połowie grudnia na terenie lubelskiego centrum handlowego ponownie otworzy się salon Sizeer, tym razem w większym lokalu o powierzchni 320 m kw.

