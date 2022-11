Do grona najemców centrum handlowego Wola Park dołączyli nowi najemcy: sklep odzieżowy Carry, pizzeria Love It oraz punkt usługowy Makeup Beauty Atelier.

Po niedawnym otwarciu Ogrodów Ulricha, czyli nowego kompleksu ze strefą gastronomiczną i edukacyjno-rozrywkową dla najmłodszych, Wola Park nie zwalnia tempa.

Grono najemców centrum handlowego na warszawskiej Woli powiększa się o trzy kolejne lokale.

Wola Park to przyjazne miejsce spotkań i rozrywki dla całej rodziny, które ma w swojej ofercie ponad 200 sklepów i lokali usługowych. Co więcej, od połowy października jego klienci mogą cieszyć się dodatkową przestrzenią do rekreacji, czyli Ogrodami Ulricha. Na kompleks składają się m.in. dwie zabytkowe szklarnie, które przeszły rewitalizację i w nowej odsłonie pełnią funkcję gastronomiczną z ciekawymi konceptami restauracyjnymi oraz edukacyjno-rozrywkową z salą zabaw Fikołki. Intensywny rozwój Wola Parku potwierdza nie tylko otwarcie Ogrodów Ulricha, ale również dołączenie kolejnych lokali do grona najemców centrum handlowego.

Oferta modowa dla kobiet i mężczyzn wzbogaca się o markę Carry. To 7. salon Carry w Warszawie i 110. w całej Polsce, a w jego asortymencie znajduje się odzież i akcesoria zarówno dla dorosłych, jak i dzieci. Sklep o powierzchni ponad 870 mkw. działa w nowym koncepcie, który wyróżnia się jasną przestrzenią, nowoczesnym stylem i szerokim układem ścieżek, ułatwiających klientom poruszanie się po salonie.

W Wola Parku poszerza się także strefa food court. W drugiej połowie listopada klienci będą mogli spróbować autentycznej włoskiej pizzy w restauracji Love It. Jej sekret tkwi w sposobie przygotowywania ciasta, którego twórcą jest Giorgio Sabbatini, wielokrotnie nagradzany włoski mistrz robienia pizzy. Pizzeria została zaprojektowana w taki sposób, aby dać klientom możliwość wyboru, niezależnie od tego czy chcą zjeść gotową pizzę robiąc szybką przerwę w czasie zakupów, czy zamówić ją na wynos.

Również w listopadzie klienci będą mogli skorzystać również z usług Makeup Beauty Atelier, czyli salonu fryzjersko-kosmetycznego dla całej rodziny. Do ich dyspozycji będą usługi strzyżenia, stylizacji fryzur oraz kosmetyczne, w tym stylizacja brwi, rzęs i okolic oczu, a także zabiegi pielęgnacyjne twarzy. Kosmetolodzy salonu mają wieloletnie doświadczenie, które pozwoli im dobrać odpowiednie zabiegi do indywidualnych potrzeb, a styliści fryzur to profesjonaliści z pasją, którzy wiedzą, że podstawą udanej fryzury jest zrozumienie stylu i osobowości klienta.

Tylko od początku wakacji do listy naszych najemców dołączyło w sumie 9 nowych lokali, a w ciągu nadchodzących miesięcy planujemy kolejne otwarcia. Ponadto w 2023 roku uruchomimy także Willę Ulricha oraz Zieloną Chatę, czyli kolejne restauracje wchodzące w skład kompleksu Ogrodów Ulricha. Jesteśmy bardzo dumni z osiągnięć ostatnich miesięcy i tak dynamicznego tempa rozwoju. Wola Park to ulubione miejsce spotkań lokalnej społeczności, a my robimy wszystko, aby stale je dla nich udoskonalać – mówi Anna Bozhenko, Dyrektorka Centrum Handlowego Wola Park.

