Nowi najemcy, większa sprzedaż. Dobry rok Galerii Różanej

Galeria Różana w Kutnie zwiększa sprzedaż, fot. mat. prasowe









Dodano: 29 paź 2021 10:34

HalfPrice i Biedronka to niektórzy z nowych najemców Galerii Różanka w Kutnie. Porównując cztery miesiące tego roku, od maja do sierpnia włącznie, do roku 2019, wzrost wartości sprzedaży w sklepach Galerii wyniósł 20 procent. Liczba odwiedzających wzrosła o 3 procent.