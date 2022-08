Nowoczesność i ekologia w CH Auchan Piaseczno

Jasny, nowoczesny wystrój wnętrz, nowe miejsca do odpoczynku, odnowiona strefa restauracyjna oraz wejścia do obiektu, a także ekologiczne rozwiązania – to wszystko jeszcze jesienią pojawi się w podwarszawskim Centrum Handlowym Auchan Piaseczno.