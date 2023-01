Westfield Arkadia włącza się w promocję profilaktyki. We wtorek, 10 stycznia przed centrum handlowym stanie mammobus, gdzie zainteresowane panie będą mogły bezpłatnie wykonać mammografię.

Styczeń to czas na wprowadzenie w życie postanowień noworocznych.

Warto zatem, by na liście celów znalazła się także chęć zadbania o swoje zdrowie i regularne badania.

Mammobus stanie przed Westfield Arkadia we wtorek, 10 stycznia, a z badań będzie można skorzystać w godzinach 9.00-17.00.

Według danych Światowej Organizacji Zdrowia z 2021 roku nowotwór piersi jest najczęściej diagnozowanym na świecie, a w Polsce każdego roku przybywa 24 tys. nowych pacjentek. Samokontrola piersi jest niezwykle istotna, lecz to badania specjalistyczne pozwalają na wykrycie zmian, których kobiety nie są w stanie zaobserwować same. W Polsce z rakiem piersi zmaga się ok. 140 tys. kobiet. Wcześnie wykryte zmiany nowotworowe umożliwiają niezwłoczne oraz skuteczne leczenie, które daje niemal 100 proc. szansę na powrót do zdrowia.

Zdrowie to jeden z najważniejszych aspektów życia każdego człowieka, dlatego z dużym zaangażowaniem bierzemy udział w akcjach, których celem jest promocja badań profilaktycznych. Podczas naszych dwóch ostatnich akcji promujących mammografię w 2022 roku, w badaniach wzięło udział łącznie blisko 100 kobiet. Mamy nadzieję, że w tym roku mammobus odwiedzi jeszcze więcej chętnych – mówi Agata Piekarz-Urbaś, rzeczniczka prasowa centrum handlowego Westfield Arkadia.

Mammobus stanie przed Westfield Arkadia we wtorek, 10 stycznia, a z badań będzie można skorzystać w godzinach 9.00-17.00. Mammografia trwa zaledwie kilka minut. Badanie jest szybkie oraz bezbolesne. Dla kobiet pomiędzy 50. a 69. rokiem życia, które w ciągu ostatnich 2 lat nie wykonywały mammografii, jest ono bezpłatne. Natomiast młodsze panie – między 40. a 49. rokiem życia, a także osoby, które mają więcej niż 69 lat, będą mogły wykonać badanie odpłatnie. Obowiązuje wcześniejsza rejestracja. Zapisy są możliwe online na stronie www.medica.org.pl lub telefonicznie pod numerem 42 254 64 17. Partnerem akcji jest centrum medyczne Salve Medica.





