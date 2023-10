W ostatnich miesiącach Westfield Arkadia nie zwalniała tempa, chcąc zaskoczyć klientów odświeżoną ofertą swojego obiektu.

Nie tylko osoby zainteresowane modą i zabawkami dziecięcymi, ale także fani technologii i designu znajdą coś ciekawego dla siebie.

Na klientów centrum handlowego czekają bowiem: największy w Polsce sklep pod szyldem marki OKAÏDI, Samsung Brand Store w odświeżonej odsłonie oraz nowo otwarty salon Homla.

Cieszy nas, że Westfield Arkadia jest miejscem atrakcyjnym dla popularnych marek, które w naszym centrum handlowym chcą zarówno otwierać nowe, flagowe koncepty, jak i odświeżać oraz powiększać dotychczas zajmowaną powierzchnię. Dzięki zaufaniu partnerów biznesowych możemy stale poszerzać portfolio marek dostępnych w obiekcie, umacniając Westfield Arkadia na pozycji lidera, jeśli chodzi o szeroką i unikatową ofertę – mówi Piotr Brzozowicz, dyrektor centrum handlowego Westfield Arkadia.

OKAÏDI. Fot. Mat. pras.

OKAÏDI to francuska marka oferująca ubrania dla dzieci od 0 do 14 lat, która pozwala najmłodszym wyrażać swój styl i osobowość. Szanując tożsamość i indywidualność każdego dziecka, OKAÏDI tworzy kreatywną, a przy tym uniwersalną, ponadczasową, wysokiej jakości odzież.

OKAÏDI w Westfield Arkadia. Fot. Mat. pras.

Marka OKAÏDI jest obecna w 51 krajach na całym świecie, w tym od ponad 10 lat w Polsce, gdzie posiada 23 sklepy stacjonarne. Salon dotychczas działający w Westfield Arkadia zyskał zupełnie nowe oblicze. Sklep został przeniesiony z poziomu 1 na poziom 0, gdzie do dyspozycji klientów jest 400 mkw. powierzchni. Salon jest dwukrotnie większy od poprzedniego i tym samym jest to największy sklep OKAÏDI w Polsce.

Oferta nowego sklepu została poszerzona o zabawki francuskiej marki Oxybul, która wyznaje te same zasady co OKAÏDI. Gry i zabawki Oxybul pobudzają oraz wspierają rozwój zmysłów i talentów u dzieci na każdym etapie życia. Co istotne, są współtworzone przez rodziców i rekomendowane przez ekspertów, za cel stawiając wsparcie nauki poprzez zabawę.

Samsung w Westfield Arkadia. Fot. Mat. pras.

Również na parterze na klientów czeka odświeżony sklep Samsung Brand Store – prawdziwa gratka dla fanów najnowszych technologii. Pierwszy salon marki w Polsce, działający od 2013 roku, zyskał nową ekspozycję utrzymaną w koreańskim designie. W lokalu powstały strefy tematyczne, które pozwalają odwiedzającym na jeszcze lepsze doświadczanie produktów Samsung.

W nowo zaprojektowanym Samsung Brand Store klienci mają możliwość przetestowania i zakupu najnowszych smartfonów, tabletów, słuchawek, akcesoriów, kart pamięci czy soundbarów oraz telewizorów. Klienci mogą też skorzystać ze wsparcia profesjonalnych konsultantów, którzy pomogą im wybrać sprzęt i zapewnią informacje niezbędne do zakupu.

W pobliżu OKAÏDI i Samsung Brand Store znalazła się nowość w ofercie dla klientów poszukujących akcesoriów i dekoracji do domu. Homla to marka wyposażenia wnętrz, dynamicznie rozwijająca się już od 7 lat. Jej oferta obejmuje kompleksowe wyposażenie salonu, sypialni, kuchni, jadalni, łazienki oraz dekoracje i prezenty na każdą okazję. Asortyment Homla cechuje się wyjątkowym designem oraz funkcjonalnymi rozwiązaniami, które są dostępne w atrakcyjnej cenie.

Sklep Homla w Westfield Arkadia znajduje się na parterze i ma 300 mkw. powierzchni, tworząc wygodną przestrzeń do poszukiwania inspiracji do wystroju wnętrz. To już dziewiąty salon Homla w Warszawie, co świadczy o ugruntowanej pozycji marki w stolicy.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl