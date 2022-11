Sophie Rimmington, menadżerka działu sprzedaży hurtowej w Coco de Mer, ogłosiła wejście marki we współpracę z brytyjskimi sklepami Sephora.

W sieci perfumerii Sephora debiutuje marka Coco de Mer.

W jej ofercie są min. produkty z zakresu zdrowia seksualnego.

Oferta sexual wellness wchodzi do sklepów i sieci drogeryjnych.

Do brytyjskiego oddziału sieci perfumerii Sephora wkroczyła nowa marka Coco de Mer.

Firma zaczęła swoją działalność w londyńskim Covent Garden.

Od 2002 r. sprzedaje luksusowe akcesoria bondage, bieliznę i kosmetyki.

Ceny tych ostatnich wahają się od 25 do 40 funtów.

W Sephora dołączy do produktów w swoim segmencie, do marek związanych ze zdrowiem seksualnym do takich marek, jak

Lelo,

So Viv,

Urban Apothecary.

Marka jest bardzo dumna ze współpracy z Sephora UK.

Prezentacja na platformie kolekcji Intimate Play i Pleasure Collection jest dla nas zaszczytem. Cieszymy się, że możemy być częścią tej podróży. Nie możemy się doczekać, aby zobaczyć, co przyniesie przyszłość dla kultowej przestrzeni kosmetycznej w Wielkiej Brytanii - mówi Sophie Rimmington, menadżerka działu sprzedaży hurtowej w Coco de Mer.

Rynek produktów kosmetycznych z segmentu sexual wellness zaczyna powoli wchodzić do mainstreamowych sklepów i sieci drogeryjnych.

Można się spodziewać, że podobne działania wykonane w polskich oddziałach Sephora i innych perfumerii.

W polskim sklepie online Sephora w tej kategorii znajdują się produkty:

Smile Makers

Ketish.

