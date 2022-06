Nowości w Galerii Młociny - od mody po sztukę

Galerii Młociny od EPP i Echo Investment ma nowe sklepy na pierwszym piętrze.

Salon kosmetyczny Przyjaciółka Przyjaciółki z formatu pop-up store przeszedł na stałą współpracę.

Otworzył się też nowy lokal w strefie food court – restauracja Do Kwadratu.

– Nieustannie się rozwijamy, by móc dostarczać naszym klientom doświadczenia, których szukają – rozbudowanej oferty zgodnej z najnowszymi trendami oraz niezapomnianych wrażeń zakupowych. Stawiamy na sprawdzone koncepty, poszerzając ofertę Galerii Młociny w segmencie odzieżowym czy usługowym. Jednocześnie nie stronimy od nowatorskich propozycji, stąd pomysł na galerię sztuki – Ado-art. Uruchomienie nowych lokali z ofertą kulturalno-rozrywkową oraz gastronomiczną pozytywnie wpływa na postrzeganie naszego centrum nie tylko jako destynacji zakupowej, ale też miejsca spotkań i spędzania wolnego czasu. Badania pokazują, że dla 40% konsumentów aspekt społeczny realizowany przez obiekty handlowe jest ważny – komentuje Michał Pękala, Asset Manager w EPP.

Ella Boutique, nowy najemca Galerii Młociny, to sklep z odzieżą dla eleganckich i nowoczesnych kobiet. W ofercie marki znaleźć można kompletne stylizacje na różne okazje – od sukienek po klasyczne zestawy do biura. Większość asortymentu pochodzi od polskich producentów. Butik mieści się na 1. piętrze centrum.

Modowi styliści podkreślają, że najlepiej czujemy się w takiej odzieży, która jest odpowiednio dobrana do sylwetki. Chcąc dopasować ubrania lub zlecić wykonanie spersonalizowanego stroju, warto skorzystać z usług krawieckich. Klienci bielańskiego centrum mają więc do swojej dyspozycji ofertę profesjonalnego krawca na poziomie +1. W nowo otwartym lokalu dostępny jest również szeroki wybór artykułów pasmanteryjnych czy hobbystycznych, m.in. bawełniane sznurki do wykonania makram.

Paniom, którym zależy na profesjonalnie wykonanej stylizacji paznokci, rzęs oraz brwi, przypadnie do gustu oferta salonu kosmetycznego Przyjaciółka Przyjaciółki, który zdecydował się na stałą obecność w Galerii Młociny. W miłej atmosferze można zrelaksować się po pracy i skorzystać m.in. z manicure/pedicure klasycznego, hybrydowego, żelowego, wykonać profesjonalny i trwały makijaż na każdą okazję, a także kompleksowo zadbać o brwi i rzęsy, używając przy tym wysokiej jakości produktów oraz kilkuletniego doświadczenia w pracy. Salon znajduje się na 1. piętrze.

W Galerii Młociny otworzyła się też galeria sztuki Ado-art. W jej zasobach znajdują się prace polskich i zagranicznych twórców, m.in. Edwarda Dwurnika, Joanny Szumskiej czy Tomasza Sętowskiego. Pracownicy galerii służą pomocą w wyborze dzieł do domowych kolekcji sztuki – dla chętnych istnieje możliwość skorzystania z profesjonalnych usług ramiarskich. Galeria Ado-Art wynajęła przestrzeń na poziomie +1.

W przerwie między zakupami warto skosztować czegoś z nowej propozycji gastronomicznej Galerii Młociny, do której dołączyła restauracja Do Kwadratu, serwująca dania w formie samoobsługowego bufetu z jedzeniem na wagę. Menu bazuje na polskich potrawach z elementami kuchni świata. Wpisując się w trend zero waste, Do Kwadratu obniża ceny swoich posiłków w godzinach wieczornych. Wkrótce w strefie Spotkania i Dania niedaleko restauracji Do Kwadratu otwarte zostaną food trucki z hot-dogami, zapiekankami i innymi szybkimi przekąskami