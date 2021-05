Nowy adres, nowy koncept. Tatuum otwiera salon w Atrium Molo

Salon zajmuje powierzchnię 265 m kw. i znajduje się w pobliżu sklepu Deichmann oraz wejścia do galerii.

Szczeciński salon Tatuum powstał według nowego modelu biznesowego tzw. seasonal store, który reprezentuje zupełnie nowy koncept sprzedażowy, wpisujący się w ideę slow fashion. Asortyment dostępny w lokalach tego formatu pochodzi z poprzednich kolekcji marki i objęty jest co najmniej 50-procentową zniżką. Dużym atutem otwartego lokalu jest przestronność miejsca, ułatwiająca wyeksponowanie wszystkich kolekcji, a klientom z kolei pozwalająca na swobodne zapoznanie się z szeroką ofertą.

Nowo otwarty punkt Seasonal Store TATUUM to jeden z pierwszych salonów stacjonarnych marki w zupełnie nowym koncepcie handlowym. W tym sezonie firma postawiła na sprzedaż stacjonarną na większych niż dotychczas powierzchniach, by zagwarantować klientom szeroką ofertę. TATUUM od początku istnienia projektuje wielosezonową, jakościową modę inspirowaną naturą. Tworzy ubrania, które odpowiadają potrzebom klientów, stylowi ich życia i sposobom spędzania wolnego czasu. Dąży do tego, by moda była częścią ich codzienności, i towarzyszyła im przez wiele lat.

Tworzone w zgodzie z naturą

Tatuum od ponad 20 lat kształtuje styl i preferencje modowe Polek i Polaków. Wieloletnie doświadczenie przekłada się na jakość oferowanych produktów, które cieszą się niesłabnącą popularnością, a marka zaufaniem swoich klientów. Tatuum przykłada dużą wagę do kwestii odpowiedzialnej i zrównoważonej produkcji oraz najwyższej jakości swoich kolekcji. Alternatywne tkaniny wobec dotychczas stosowanych popularnych materiałów można znaleźć pod tagiem #CAREMORE. Marka zwiększyła również produkcję wyrobów wykonanych w 100% z naturalnych włókien (takich jak len, bawełna, wełna oraz jedwab).

– Po tegorocznych debiutach w Atrium Molo marek Pepco oraz KappAhl, naszą ofertę handlową wzmocnił rodzimy brand Tatuum. Jego obecność w naszym centrum to bardzo dobra wiadomość dla osób, które poszukują naturalnych materiałów, prostych form przy zachowaniu najwyższej jakości i wyrafinowanego stylu – mówi Agnieszka Wasyłenko, dyrektor Atrium Molo.

Salony marki znajdują się także w Atrium Biała, CH Focus w Bydgoszczy, Atrium Reduta i Atrium Targówek.