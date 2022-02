Nowy dark store i kolejne miasto w portfelu Barbora

Internetowy sklep spożywczy Barbora.pl planuje otworzyć kolejny dark store oraz uruchomić usługi we Wrocławiu. Mieszkańcy stolicy Dolnego Śląska już wkrótce skorzystają z szybkich i bezpiecznych dostaw nawet jeszcze tego samego dnia. To kolejny znaczący krok firmy w ekspansji na południu kraju.

Barbora jest dostępna w Polsce już od roku.

W tym czasie marka z sukcesem podbiła centralną Polskę, wchodząc najpierw do Warszawy i aglomeracji warszawskiej, a następnie do Łodzi.

Jako kolejni z usług internetowego sklepu spożywczego zaczęli korzystać mieszkańcy Trójmiasta, a od jesieni również Katowic i okolicznych miast Górnego Śląska.

2022 rok rozpoczął się dla Barbory uruchomieniem usług dla Krakowa, a już niebawem mapę zasięgu sklepu wzmocni największe miasto Dolnego Śląska, przodujące w rozwoju e-commerce oraz będące najważniejszym ośrodkiem kulturalnym, ekonomicznym, akademickim i turystycznym południowo-zachodniej Polski.

Wraz z rosnącym zasięgiem, marka odnotowuje również dynamiczny wzrost klientów. Obecnie z usług internetowego sklepu spożywczego korzysta już ponad 35 tysięcy aktywnych konsumentów. Codzienne zakupy spożywcze, chemia gospodarcza, kosmetyki, artykuły dla dzieci czy też asortyment dla zwierząt trafiają do nich z trzech dark store’ów – w Ożarowie Mazowieckim, Gdańsku oraz Katowicach. Lada moment do tej listy dołączy czwarty – we Wrocławiu.

– Konsekwentnie budujemy naszą markę oraz pracujemy nad umacnianiem długotrwałego zaufania polskich konsumentów. Wrocław to kolejny bardzo znaczący punkt na mapie naszej ekspansji – mówi Viktoras Juozapaitis, zarządzający Barbora.pl i dodaje: Nieustająco poszukujemy też nowych możliwości rozwoju, by zapewnić wysoką jakość usług i wygodę mieszkańcom miast, w których już jesteśmy obecni. Naszym celem nieustająco pozostaje bycie graczem nr 1 w sektorze e-grocery w Polsce.