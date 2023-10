W Galerii Dominikańskiej we Wrocławiu działa nowy sklep sieć Dealz.

Sieć Dealz rośnie dzięki nowemu sklepowi we Wrocławiu.

Nowe otwarcie miało miejsce w Galerii Dominikańskiej.

Przełom września i października w Galerii Dominikańskiej to czas świętowania otwarcia nowego sklepu sieci Dealz Polska. W nowym sklepie klienci znajdą m.in. łakocie, akcesoria do domu i kosmetyki.

Aktualnie sieć Dealz posiada w Polsce już 284 sklepy, w najbliższych tygodniach planowane są kolejne otwarcia nowych obiektów. Dealz to międzynarodowa sieć sklepów będąca częścią Pepco Group. Dealz zapewnia szeroki asortyment ponad 3000 produktów znanych marek produktów: spożywczych, drogeryjnych, artykułów do dekoracji i wyposażenia domu, zabawek, artykułów papierniczych i wiele więcej.

Galeria Dominikańska we Wrocławiu, której właścicielem jest Atrium European Real Estate Limited, to jedno z największych centrów handlowych w regionie. Oprócz nowych najemców, w galerii znajdują się sklepy takie jak Media Markt, Reserved, Apart, CCC, Cropp, Cukiernia Sowa, Deichmann, Diverse, Douglas, Empik, Homla i Kazar, które oferują szeroki wybór produktów dla klientów.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl