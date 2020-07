Nowy dyrektor ds. rozwoju w Ceetrus dokończy projekty w Wilanowie i Góraszce oraz zrealizuje kolejne

Jean-Christophe Bonnois od 1 lipca pełni funkcję dyrektora ds. rozwoju w Ceetrus Polska. Jego zespół jest odpowiedzialny za kompleksowe przygotowanie nowych inwestycji firmy – od opracowania projektów do zakończenia prac budowlanych. Bonnois zastąpił na stanowisku André Decroix, który zajmował to stanowisko od 2016 roku.

– W obliczu pandemii wszyscy zrozumieliśmy, jak bardzo zmieniają się potrzeby społeczeństwa. Wyzwaniem dla mojego zespołu będzie budowa – przy pełnym poparciu lokalnych władz i obywateli – ambitnych projektów uwzględniających nowoczesne, zrównoważone rozwiązania. Chcemy, żeby nasze inwestycje były przestrzeniami codziennego życia, spełniającymi takie wymagania współczesnych społeczności, jak dostępność i komfort, zapewniającymi dostęp do szerokiego zakresu usług, handlu, rozrywki i kultury. Tworząc koncepcję projektów mixed-use, zapewniających bogatą ofertę i spełniających założenia zrównoważonego rozwoju, chcemy wykorzystywać doświadczenie wyniesione ze zrealizowanych już projektów – mówi Jean-Christophe Bonnois, dyrektor ds. rozwoju w Ceetrus Polska.



Wyjaśnia też, że w pierwszej kolejności chce zająć się zakończeniem fazy przygotowawczej i uzyskania pozwoleń administracyjnych dla inwestycji w warszawskim Wilanowie i Góraszce na Mazowszu, a także dla pozostałych projektów, o których firma wkrótce poinformuje rynek.

– Do końca roku Ceetrus chce skupić się również na pozyskaniu nowych partnerów biznesowych, co naszym zdaniem ułatwi wyróżniająca się na rynku specyfika naszych projektów – przekonuje nowy dyrektor ds. rozwoju.



Jean-Christophe Bonnois ma wieloletnie doświadczenie w branży nieruchomości. Po ukończeniu studiów z zakresu budownictwa na Ecole Superieure De La Construction De Grenoble we Francji doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w Chinach, gdzie zrealizował 17 projektów z zakresu rozbudowy, remodelingu i mixed-use, a także w Europie Środkowo-Wschodniej, gdzie odpowiadał za 24 kluczowe inwestycje.

Do Grupy Auchan dołączył w 2007 roku, gdzie jego zadaniem było utworzenie spółki zależnej działającej na rynku nieruchomości, dzięki czemu grupa mogła rozwijać się w tym obszarze, przekształcając aktywa na różnych rynkach.



Ceetrus Polska działa jako inwestor, deweloper, komercjalizator i zarządca centrów, galerii oraz parków handlowych Auchan. Firma Ceetrus powstała w 1976 roku we Francji, a dziś jest obecna w 10 krajach w Europie. |



W Polsce prowadzi działalność od 1996 roku. Obecnie jest właścicielem 24 centrów handlowych i zarządza powierzchnią handlową o wielkości blisko 700 tys. mkw. Ponadto Ceetrus Polska jest wyłącznym komercjalizatorem lokali o łącznej powierzchni handlowej ponad 53 tys. mkw. w 31 obiektach handlowych z hipermarketami i supermarketami Auchan.



Firma dysponuje również portfolio blisko 180 ha terenów inwestycyjnych. Ceetrus Polska rozwija działalność w takich obszarach, jak handel, nieruchomości mieszkaniowe, biura, turystyka i rekreacja.