Nowy dyskont niespożywczy debiutuje w Tychach

– Tychy, jako jedno z największych miast na Śląsku, są dla nas kolejną bardzo ważną lokalizacją w tym regionie. Bardzo chcieliśmy otworzyć tu sklep Action. Szukaliśmy miejsca, które będzie łatwo dostępne dla lokalnej społeczności. Z naszych doświadczeń, zwłaszcza w czasie pandemii, wynika, że takie lokalizacje sprawdzają się najlepiej. Przykładem mogą być markety, które otworzyliśmy niedawno w Mysłowicach i Piekarach Śląskich. Zainteresowanie, z jakim spotkała się tam nasza oferta, zachęca nas do dalszego rozwoju w tej części Polski. Mogę zapewnić, że nie poprzestaniemy na Tychach – mówi Sławomir Nitek, dyrektor generalny Action Polska. – Niezmiennie podkreślam, że bezpieczeństwo naszych klientów i pracowników jest priorytetem, dlatego w każdym nowym sklepie zapewniamy środki dezynfekujące i instalujemy ekrany ochronne przy kasach, a na podłodze przyklejamy taśmy pomagające zachować odpowiedni dystans – dodaje Sławomir Nitek.

Do Action po drodze

Sklep Action w Tychach znajduje się przy ul. Sikorskiego 72, w pobliżu skrzyżowania z ul. Armii Krajowej. Są to jedne z najważniejszych ulic tej części miasta – zapewniają dobre połączenie z pozostałymi dzielnicami oraz z drogą krajową nr 1, która stanowi główny wjazd do Tychów od strony południowej i łączy się z innymi ważnymi arteriami komunikacyjnymi Śląska. Osoby zmotoryzowane mają do dyspozycji parking na 79 miejsc postojowych. Dodatkowym atutem tej lokalizacji jest sąsiedztwo osiedli mieszkaniowych – to bardzo ważne dla firmy Action, która chce być jak najbliżej swoich potencjalnych klientów.

W budynku, w którym działa sklep holenderskiej sieci, planowane jest otwarcie drobnych punktów handlowych i usługowych. Ponadto w pobliżu znajduje się duży supermarket spożywczy. Dzięki temu odwiedzający będą mogli zrobić większe zakupy w promieniu zaledwie kilkuset metrów.

