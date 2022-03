Nowy format salonów prasowych Inmedio - TOP&POP

Inmedio w formacie TOP&POP ma nowy logotyp i claim: „Top rozrywka & Pop kultura”. Wyraźna aranżacja strefowa i ograniczenie oferty ułatwiają nawigację i pozwalają maksymalnie zoptymalizować proces zakupowy.

Wyróżnikiem nowego podejścia jest m.in. strefa POP-UP z rotującą ofertą kultowych marek. Nowością jest też Stacja Rehydracja – punkt, w którym można bezpłatnie uzupełnić zapas wody.

Koncept handlowy stworzyła Grupa Lagardère. Firma, która jest światowym liderem w segmencie travel retail, tylko w Polsce ma ok. 1000 placówek pod 40 różnymi brandami. 5 z nich (w tym 2 odświeżone i z nową identyfikacją wizualną) powstało w ciągu ostatniego pół roku.

Inmedio TOP&POP to najnowsza propozycja Grupy Lagardere Travel Retail w segmencie salonów prasowych premium, którego portfolio tworzy w Polsce aż kilkadziesiąt brandów: w tym m.in. Relay, 1minute i So!Coffee. Pierwsza placówka została otwarta w grudniu w podwarszawskim Centrum Handlowym Janki. Do końca trzeciego kwartału Grupa Lagardere Travel Retail planuje otworzyć kolejne 20 lokali w nowym formacie: przede wszystkim w galeriach handlowych i retail parkach.

Uproszczony proces zakupowy i skrócenie czasu na dokonanie wyboru

– Nowy format Inmedio TOP&POP został zaprojektowany w taki sposób, by maksymalnie uprościć proces zakupowy i skrócić czas potrzebny na zorientowanie się w ofercie i dokonanie trafnego wyboru: minimalistyczny design, jasne kolory, wyraźna aranżacja strefowa, a także wyszczególnienie bestsellerów w danej kategorii – mówi Dariusz Sinkiewicz, Dyrektor Zarządzający Travel Essentials w Grupie Lagardère Travel Retail.

Wyróżnikiem formatu TOP&POP jest m.in. asortyment promujący bestsellery w swojej kategorii. W przestrzeni nowego salonu funkcjonuje – nie licząc tej kasowej – pięć wyraźnych stref: CZYTAM (książki), SŁUCHAM/OGLĄDAM (karty pre-paid, drobna elektronika), GRAM (gry i zabawki), WIEM (prasa) oraz strefa POP-UP z rotującą ofertą kultowych marek. Obecnie znajdują się w niej produkty Hagi Cosmetics i Ministerstwa Dobrego Mydła.

Ekrany LCD i stacja ze świeżą wodą elementami każdego salonu

O tym, co warto kupić i dlaczego, informują klientów ekrany LCD prezentujące nowości w ofercie w każdej strefie. Sprzedawca-Doradca pomaga klientom w dokonaniu trafnego wyboru, wskazując trendy w różnych kategoriach: w tym wśród nowatorskich artykułów tytoniowych typu heat-not-burn.

Nowością jest też Stacja Rehydracja – punkt, w którym można bezpłatnie nalać świeżej wody do swojej lub kupionej w Inmedio butelki. Znajduje się blisko wejścia do sklepu, w części, która jest też wyposażona w kasę samoobsługową i produkty pierwszej potrzeby, takie jak przekąski i napoje – umożliwiając szybkie i wygodne zakupy.

Dywersyfikacja marek kluczem do sukcesu

To nie pierwszy innowacyjny koncept handlowy stworzony przez Grupę Lagardère. Firma tylko w Polsce ma ok. 1000 placówek pod 40 różnymi brandami. 5 z nich powstało w ciągu ostatniego pół roku. Mocna dywersyfikacja zarówno pod względem formatów, jak i lokalizacji to ważny element strategii marki, która na krajowym rynku działa już od 25 lat. Oprócz szerokiego portfolio brandów i bogatego asortymentu, Grupa gwarantuje najwyższą jakość produktów we wszystkich sklepach, co zapewnia klientom swobodę i komfort w podejmowaniu decyzji zakupowych.

– Doświadczenia z pandemii pokazały, że dywersyfikacja się opłaca. Podział biznesu na Travel i Non Travel, Food i Non-Food itd. sprawdził się w kryzysie, podobnie jak partnerskie relacje z dostawcami i wynajmującymi. Jesteśmy elastyczni i to jest nasz największy wyróżnik, a zarazem przewaga. Oferujemy coś więcej niż tylko wielość konceptów i pomysłów. Właściwie każdy nasz lokal to unikalny miks naszego know-how i doświadczenia z potrzebami danej lokalizacji i partnera, który nią zarządza – podsumowuje Dariusz Sinkiewicz.