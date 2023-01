Master Burger to sieć restauracji obecna na rynku czeskim od 20 lat i od 2 lat w Ukrainie. Posiada aż 8 lokalizacji w Kijowie, a obecnie otwiera pierwszy w Polsce lokal o powierzchni 79 mkw. w strefie restauracyjnej Blue City.

W Master Burger szanujemy gusta i preferencje kulinarne różnych regionów. Uwzględniamy lokalne smaki każdego z nich, tworząc niepowtarzalne potrawy z szczyptą naszej ukraińskiej miłości. Wykorzystujemy ekologiczne, świeże warzywa i mięso, bez półproduktów, wypełniaczy, barwników i konserwantów. Master Burger to przestrzeń zarówno dla spotkań biznesowych, jak i miejsce na posiłek w gronie rodziny czy przyjaciół lub kolację we dwoje. W naszych restauracjach tworzymy nową jakość i robimy to z miłością i troską o naszych klientów – podsumowuje Yaroslav Protsenko, Co-Founder, Master Burger.