Guess Jeans urósł w centrum handlowym Bonarka w Krakowie. Na otwarciu nowego sklepu był duet z Tiktoka Boskietwice.

Wnętrzem nowego większego salonu marki Guess Jeans pochwaliła się krakowska Galeria Bonarka na swoim fejsnukowym profilu. Na otwarciu nowego sklepu były obecne blogerki modowe Magdalena i Kinga działające w mediach społecznościowych pod nazwą Boskietwice.

Influencerki udostępniły swoją wizytę w nowym sklepie na swoim profilu na portalu Instagram. Na pierwszych klientów odświeżonego salonu Guess czekały najnowsza kolekcja, porady stylistki, prezent za zakupy i muzyka na żywo.

Guess swoje pierwsze dżinsy sprzedało w 1981 roku. Dziś to cała grupa, która łączy: GUESS, Marciano, GUESS Factory, and G by GUESS. Guess jest dostępny w Polsce m.in. w Warszawie, Bydgoszczy, Krakowie, Gdańsku, Rzeszowie, Katowicach, Bielsku-Białej i Łodzi.

Bonarka to jedno z największych centrów handlowych w Krakowie. Najemcami obiektu są m.in.: Auchan, Cinema City, TK Max, Zara, H&M, Reserved, NewYorker, Empik i Smyk.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl