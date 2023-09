Polska moda pojawi się w nowym wydaniu w Magnolia Park. We wrocławskiej galerii otwarto nowy sklep Hexeline.

Polska marka Hexeline to propozycja modowa dla kobiet.

Właśnie otwiera swój salon we wrocławskim Magnolia Park.

Medicine, Mohito, Reserved i Sinsay to również sklepy z odzieżą, które oferuje galeria.

Nowo otwarty salon Hexeline w Magnolia Park już czeka na klientów.

Magnolia Park to centrum handlowe we Wrocławiu, które oferuje swoim klientom ponad 260 sklepów, kawiarni, restauracji i punktów usługowych. Łączna powierzchnia handlowa obiektu wynosi 100 tys. mkw., a zmotoryzowani klienci mogą skorzystać z prawie 3 tys. darmowych miejsc parkingowych.

Wśród najemców znajdują się takie marki jak: Peek&Cloppenburg, Zara, H&M, C&A, Reserved, CCC, Deichmann, KappAhl, Carry, New Yorker, TK Maxx oraz HalfPrice. Centrum handlowe oferuje także bogatą ofertę jubilerską oraz sportową, w tym marki jak Apart, Jubitom, Yes, W.Kruk, Pandora, Tous, Savicki, Swarowski, Decathlon, Intersport, Martes Sport oraz Regatta Great Outdoors. Na terenie Magnolia Park znajduje się także plac zabaw dla dzieci i strefa street workout.

Hexeline to polska marka odzieżowa, która działa od 1989 roku. To marka stworzona z miłością do stylu i klasy. Jest owocem twórczej pracy polskiej projektantki Haliny Zawadzkiej.

