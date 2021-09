Nowy klub fitness w ETC Swarzędz

Wraz z nowym rokiem szkolnym ETC Swarzędz zmienia ofertę, by zaproponować klientom nową jakość zajęć sportowych. Centrum Handlowe podpisało umowę z klubem fitness „UP”, który swoją działalność w ETC rozpocznie w styczniu 2022 roku. Obecnie w lokalu rozpoczynają się prace modernizacyjne i aranżacyjne.

ETC Swarzędz ma dobrą wiadomość dla miłośników sportu. W centrum handlowym powstaje nowe wyjątkowe miejsce – klub fitness UP. Klub gwarantuje nowoczesne zaplecze treningowe z ekologiczną misją w tle. Oprócz najwyższej jakości sprzętów oraz profesjonalnych trenerów zapewnia dostęp do fizjoterapii i kompleksowej opieki medycznej oferowanej w ramach placówki medycznej. Ponadto UP planuje organizować liczne wydarzenia, również niezwiązane bezpośrednio ze sportem. Wśród nich znajdą się akcje prozdrowotne, ekologiczne oraz wspierające trend „zero waste”. Marka na co dzień wykorzystuje proekologiczne rozwiązania pozwalające na oszczędzanie energii czy wody oraz stosuje materiały z recyklingu.

Obecnie w ETC Swarzędz trwają prace przygotowawcze. Pierwsi klienci będą mogli odwiedzić klub na początku stycznia 2022 roku, gdzie na powierzchni 1500 mkw. czekać na nich będzie m.in. 8 stref ze sprzętami marek Premium oraz bogata oferta zajęć grupowych np. joga, UP Cycling, zdrowy kręgosłup oraz zumba.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl

UP zlokalizowany będzie na pierwszym piętrze Centrum Handlowego ETC Swarzędz - wejście od strony marketu Leroy Merlin.