Nowy Komfort Home we Wrocławiu. Kolejny sklep jeszcze w tym roku

W Bielanach Wrocławskich powstał kolejny sklep sieci Komfort. Dołączył do czterech innych punktów sprzedaży w tym mieście, ale - w odróżnieniu od istniejących - jest najnowszym konceptem marki – Komfort Home. Ma łączną powierzchnię 1,6 tys. mkw.

W tym roku planowane jest kolejne otwarcie sklepu w koncepcji Komfort Home.

Wielkopowierzchniowe sklepy Komfort Home mają atrakcyjnie zaaranżowane przestrzenie. Na miejscu dostępni są opiekunowie klienta oraz projektanci.

Komfort Home proponuje też usługi montażu i transportu. W ten sposób pokazuje, że urządza dom od A do Z.

Sklep Komfort Home we Wrocławiu został wyposażony w szeroki asortyment w obrębie wszystkich kategorii koniecznych do przeprowadzenia remontu w postaci: łazienek, kuchni, płytek, podłóg, tarasów, drzwi, kuchni, mebli, dywanów, oświetlenia, a nawet dekoracji. Fot. Mat. prasowe.

Sklepy Komfort S.A. to polska firma z 30-letnią tradycją, która łączy wieloletnie doświadczenie rynkowe z najlepszymi europejskimi trendami w zakresie asortymentu produktów, ich kategorii czy formatu sklepów.

Sklep Komfort Home we Wrocławiu został zaprojektowany tak, aby zakupy w tym miejscu były jak najbardziej komfortowe. Klient jest prowadzony przez cały proces zakupowy – od doświadczenia i inspiracji po projekt, wybór opcji cenowej, wygodny transport, a nawet profesjonalny montaż zakupionych produktów w domu. Fot. Mat. prasowe.

- Wielkopowierzchniowe sklepy Komfort Home dają możliwość pokazania pełnej oferty Komfortu w bardzo inspiracyjnej i realnej formie. Nic nie działa na wyobraźnię tak, jak atrakcyjnie zaaranżowane przestrzenie. Wszystkiego można dotknąć, sprawdzić, upewnić się, czy to jest nasza wymarzona łazienka czy kuchnia. Nie pozostawiamy naszych klientów samych sobie – na miejscu dostępni są opiekunowie klienta oraz projektanci. Proponujemy też usługi w postaci montażu czy transportu. W ten sposób pokazujemy, że urządzamy dom od A do Z – zapewnia dyrektor marketingu Beata Dąbrowska.

Sprzedaż z montażem zakupionych produktów

- W sklepie wykorzystano odpowiednio dopasowane do każdej strefy, naturalne oświetlenie podkreślające wzór i unikatowy kolor produktów. Wszystko po to, by ułatwić klientowi wybór produktu. Dostępne meble w poręczny sposób prezentują różnorodne kategorie towarów – mówi Edyta Zagner, manager ds. projektowania sklepów i Visual Merchandisingu w Komforcie.

- W sklepie wykorzystano odpowiednio dopasowane do każdej strefy, naturalne oświetlenie podkreślające wzór i unikatowy kolor produktów. Wszystko po to, by ułatwić klientowi wybór produktu. Dostępne meble w poręczny sposób prezentują różnorodne kategorie towarów – mówi Edyta Zagner, manager ds. projektowania sklepów i Visual Merchandisingu w Komforcie.

Wnętrze tego sklepu rozpoczyna oferta łazienek, która składa się z prawie 1000 wzorów płytek, jak również ok. 900 produktów wyselekcjonowanej oferty najciekawszych wzorniczo i jakościowo mebli łazienkowych, umywalek, misek wc, baterii, kabin, brodzików, wanien i grzejników. Jest też strefa inspiracji, gdzie klienci mogą czerpać z gotowych rozwiązań spośród kilkudziesięciu aranżacji projektowych w boksach łazienkowych czy kuchennych.

W sklepie Komfort Home we Wrocławiu wykorzystano odpowiednio dopasowane do każdej strefy, naturalne oświetlenie podkreślające wzór i unikatowy kolor produktów. Fot. Mat. prasowe.

