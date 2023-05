Kolejny salon w Galerii Warmińskiej powiększył swoją powierzchnię. Tym razem to marka New Balance zadbała o większy komfort dla klientów i lepszą ekspozycję asortymentu.

Znajdujący się w Galerii Warmińskiej salon New Balance aktualnie zajmuje powierzchnię prawie 200 mkw.

Dzięki temu marka mogła wprowadzić nowy koncept ekspozycji całości swojego asortymentu.

New Balance to amerykańska i jednocześnie najstarsza marka sportowa na świecie, specjalizująca się przede wszystkim w obuwiu do biegania. Jej historia sięga 1906 roku. Od początku istnienia marka koncentruje się na produkowaniu obuwia idealnie dopasowanego do stopy. Cechą charakterystyczną obuwia New Balance, wyróżniającą je spośród produktów oferowanych przez innych producentów, jest różnorodność jego profili oraz szerokości. Dzisiaj New Balance to kompleksowa oferta obuwia, ale także tekstyliów i akcesoriów sportowych oraz lifestyle’owych.

Marka łączy w sobie innowacyjne technologie i systemy zastosowane w obuwiu i odzieży sportowej oraz oryginalny styl nawiązujący do amerykańskiego retro w rzeczach lifestyle’owych. Przestrzeń projektowanych oryginalnych salonów New Balance podzielona jest na dwie charakterystyczne części: classic z rozbudowanym miejscem na obuwie i odzież streetową, na końcu którego zawsze znajduje się vip space, specjalna sekcja na ikony rodem z naszej fabryki z Anglii oraz Stanów, modeli, które szyte są ręcznie z najwyższej jakości materiałów z limitowanych edycji wyłącznie dla koneserów oraz performance na produkty biegowe z wysoce zaawansowanymi technologiami. Tak też jest w Galerii Warmińskiej.

Wielu najemców Galerii Warmińskiej jest z nami od lat i tak jest z marką New Balance. Współpracujemy od 2015 roku. Kiedy pojawiła się potrzeba i chęć powiększenia lokalu, odpowiedzieliśmy na nią. Korzystamy na tym wszyscy, a przede wszystkim nasi klienci. New Balance w ostatnich latach staje się najbardziej pożądaną modową marką w przestrzeni miejskiego, niezależnego stylu. Cieszymy się, że odwiedzający naszą galerię mają możliwość zakupu najbardziej trendowych modeli – podkreśla Tomasz Górski, Asset Manager NEPI Rockcastle.

Nowy salon z najbardziej pożądaną modową marką w przestrzeni miejskiego, niezależnego stylu znajdziemy na pierwszym piętrze obok Ikei, naprzeciw New Yorkera. Na tym samym poziomie w Galerii Warmińskiej w pobliżu Euro RTV AGD zagościł niedawno nowy salon Eurofirany. Klienci znajdą tam wysokiej jakości tkaniny do dekoracji okien – firany, zasłony, rolety, tekstylia, takie jak narzuty, pościele czy ręczniki, a także dodatki takie jak: ceramika dekoracyjna i artystyczna, kwiaty, obrazy, dekoracje świąteczne i wiele innych. W salonie można także skorzystać z kompleksowej usługi przygotowania i realizacji indywidualnego projektu i aranżacji okna.

