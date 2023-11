W połowie października kolejny sklep Intermarché przeszedł gruntowną metamorfozę. Klienci supermarketu w Głuchołazach mają szansę na zakupy w przestrzeni zaprojektowanej zgodnie z konceptem power.

Grupa Muszkieterów przeprowadziła w tym roku szósty remodeling.

Sklep Intermarché w Głuchołazach to trzeci sklep testowy w formacie SUPER+.

Sala sprzedaży sklepu ma powierzchnię 1674 mkw.

Na klientów nowego sklepu Intermarché w Głuchołazach czekają większa strefa ze świeżym ryneczkiem, przejrzysty układ kategorii, strefa wyrobów świeżo pakowanych w sklepie na głównej ścieżce klienta, ekspozycja produktów ready to eat w bezpośrednim sąsiedztwie lady tradycyjnej, co jest wyróżnikiem konceptu Power w sklepach SUPER+, szeroka aleja promocyjna i czytelnie opisane strefy poszczególnych kategorii, wydzielona strefa „Dla domu” z nowo zaprojektowanymi stołami do ekspozycji asortymentu.

W nowym koncepcie jest wyodrębniona przestrzeń z artykułami „Dla psa i kota”, zaaranżowane miejsca kulinarnych inspiracji i teatralizacji sprzedaży w kategoriach: warzywa-owoce, BIO, kuchnie świata, garmaż, kosmetyki, dla domu i pet food, 4 kasy samoobsługowe.

Wywodząca się z Francji Grupa Muszkieterów jest zrzeszeniem niezależnych przedsiębiorców w Europie. Obecnie liczy około 3 tys. właścicieli, zarządzających blisko 4 tys. sklepami i zatrudniających łącznie 150 tys. pracowników. Działa pod 7 szyldami w 4 krajach Europy. W 2022 roku Grupa osiągnęła rekordowe obroty w wys 54,4 mld euro.

Grupa Muszkieterów w Polsce jest obecną od 26 lat na polskim rynku największą siecią franczyzową w kategorii supermarketów spożywczych i typu „dom i ogród”. Zrzesza ok. 500 niezależnych, polskich przedsiębiorców, zarządzających niemal 190 supermarketami spożywczymi Intermarché oraz prawie 190 supermarketami typu „dom i ogród” Bricomarché.

Grupa zarządza także około 70 stacjami paliw, a jej obroty w 2022 roku wynosiły blisko 9,8 mld złotych, co oznacza, że Grupa Muszkieterów jest liderem na rynku supermarketów spożywczych i typu „dom i ogród”.

