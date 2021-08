Nowy multibrandowy sklep w CH Platan

Kaes to dynamicznie rozwijająca się polska sieć sklepów z segmentu casualowo-sportowego.

Sieć oferuje odzież i obuwie w stylu athleisure dla kobiet, mężczyzn i dzieci.

W zabrzańskim salonie dostępne będą produkty topowych światowych marek, takich jak adidas, New Balance, Nike, Puma, Skechers, Tom Tailor czy Vans.

Lokal w CH Platan ma powierzchnię 179 mkw.



- Salon kaes w CH Platan to już 90. lokal naszej marki, 11. na Śląsku, ale do każdego nowego otwarcia podchodzimy z równie ogromnym zaangażowaniem i pasją. Mamy nadzieję, że udzielą się one także naszym klientom z Zabrza. Miłośnicy wysokiej jakości i stylowej odzieży w sportowym stylu, zawsze znajdą u nas najnowsze kolekcje swoich ulubionych marek – mówi Korneliusz Mydlak, kierownik marketingu kaes.

W jasnym, nieco industrialnym wnętrzu, wykończonym w odcieniach szarości i bieli oraz ciepłego drewna, to produkty znanych marek są w centrum uwagi.

