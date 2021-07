Nowy najemca CH Focus zadba o zdrowy styl życia klientów

Green it mieści się na poziomie +1 galerii, w sąsiedztwie lokali Top Lunch i North Fish.

Green it. to sieć barów ze zdrową żywnością, sokami i przekąskami.

Specjalnością lokalu są zawijane wrapy z szerokim wyborem składników warzywnych oraz mięsnych.

Oprócz tego restauracja oferuje różnorodne sałatki, smoothies, zielone soki z warzyw i owoców, a także codziennie punkt serwuje aromatyczną zupę dnia.

Restauracja oferuje szeroki wybór menu przygotowanego z myślą o wegetarianach i weganach. Jej atutem jest to, że klienci mają możliwość samodzielnego skomponowania wrapa lub sałatki.

- Menu Green it. oparte jest na naturalnych produktach od najlepszych lokalnych dostawców. Różnorodne wrapy, sałatki, zupy i soki tworzą szeroki wachlarz apetycznych i aromatycznych propozycji dla wszystkich. Mamy nadzieję, że nowo otwarty lokal będzie cieszył się dużym powodzeniem i spełni wymagania klientów, którzy oczekują zdrowych posiłków, przyrządzanych wyłącznie ze świeżych produktów - mówi Piotr Bartuzi, przedstawiciel spółki Eat Green. - Wiele osób odwiedzających CH Focus to świadomi klienci poszukujący unikalnej oferty, a jednocześnie przywiązujący dużą wagę do zdrowego stylu życia. Podczas wizyt w galerii w porze śniadaniowej lub lunchowej mają możliwość skorzystania z pełnowartościowych dań oferowanych w Green it., do czego gorąco zachęcamy – dodaje.

Green it to wrapowo-sałatkowa sieć, która powstała w 2014 roku. Zgodnie z filozofią Green it., sieć przywiązuje dużą wagę do zdrowego żywienia konsumentów.

– Serdecznie witamy Green it. w gronie naszych najemców. To kolejna restauracja tej marki otwierana w centrum handlowym należącym do Grupy Atrium – jedna funkcjonuje już od kilku lat z powodzeniem w warszawskim Atrium Targówek. Nowy punkt z jedzeniem stanowi wartość dodaną dla CH Focus oraz uzupełnienie naszego dotychczasowego portfolio w segmencie gastronomicznym. Mając na uwadze oczekiwania klientów i wymogi zmieniającego się rynku, wciąż dążymy do urozmaicenia oferty usługowej i restauracyjnej, po to, aby każdy mógł w niej znaleźć coś dla siebie. W ten sposób klienci zyskują zróżnicowany i bogaty wybór produktów, dostosowanych do ich potrzeb, preferencji i zasobów finansowych- mówi Gregory Pertus, dyrektor CH Focus w Bydgoszczy.