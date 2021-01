Nowy najemca Galerii Warmińskiej zadba o komfort pupilów

Aligator to sieć sklepów zoologicznych, których obecnie jest w kraju osiem. Sklep w Galerii Warmińskiej jest trzecim tej sieci otwartym w Olsztynie. Aligator mieści się na poziomie 1. i zajmuje powierzchnię 75,05 mkw. Sąsiaduje z salonami Coffret i Regatta.

- Sklepy zoologiczne dla wielu osób są tak samo potrzebne jak apteki czy drogerie. Coraz więcej ludzi ma zwierzęta w domu i dba o nie z największą starannością, kupując co kilka dni świeżą karmę, przekąski czy zabawki. Dlatego bardzo się cieszymy, że sklep zoologiczny wzbogacił ofertę handlową Galerii Warmińskiej – mówi Tomasz Górski, Retail Asset Manager.

Miłośnicy zwierząt mogą w Aligatorze uzyskać także cenne porady i wskazówki dotyczące ich utrzymania i pielęgnacji, ponieważ kadra sklepu to prawdziwi pasjonaci.

- Jesteśmy centrum przyjaznym zwierzętom. Prowadzimy kampanię pod hasłem „Zakupy na 6 łap”, a to oznacza, że na pasaż Galerii Warmińskiej i do wybranych sklepów można wchodzić z pupilami. Pamiętajmy jednak, by były one zawsze na smyczy czy na rękach właścicieli, aby nie stanowiły zagrożenia dla osób postronnych – mówi Natalia Tur, Regional Marketing Manager.