Nowy najemca już w styczniu na planie Centrum Łopuszańska 22

Dealz to kolejny nowy najemca w portfolio Centrum Łopuszańska 22 w ciągu ostatnich kilku miesięcy. W 2020 roku swoje sklepy w obiekcie uruchomiły już takie marki jak Action czy Pepco, a kolejne brandy m.in. Jysk – przygotowują się do otwarcia.

Trudny pandemiczny czas Centrum Łopuszańska 22 wykorzystało na nieprzerwany rozwój

oraz przyciągniecie nowych marek poszerzających dotychczasową ofertę Centrum. Rozszerzenie portfolio o marki dyskontowe jak Action, Pepco, KiK czy Biedronka znalazło bezpośrednie odzwierciedlenie w wynikach odwiedzalności Centrum.

Nowy sklep Dealz o powierzchni 450 mkw. zaoferuje klientom duży wybór produktów spożywczych, drogeryjnych oraz artykułów wyposażenia domu. W ofercie znajdzie się z ponad 3500 produktów

w tym najlepszych, światowych marek w konkurencyjnych cenach. Otwarcie zaplanowane jest na 15 stycznia.

Centrum Łopuszańska 22 to galeria o powierzchni 20 tys. metrów kwadratowych powierzchni handlowej usytuowanej na jednym poziomie licząca 120 sklepów, restauracji i punktów usługowych. Kluczowi najemcy obiektu to m.in. Biedronka, Media Expert, Sinsay, Action, Rossmann, KiK, Pepco, Ochnik, Natura, Kubenz, Recman, Esotiq, Grycan, Femestage Eva Minge, Ziaja, Tiffi, Maxi ZOO czy Kebab King. Klienci mają do dyspozycji 1.300 wygodnych naziemnych miejsc parkingowych zlokalizowanych wokół centrum. Ofertę handlową wzbogaca ultranowoczesna strefa rozrywkowa Airo. Na powierzchni 4 tys. mkw, znajduje się park trampolin Airo oraz kosmiczna sala zabaw dla dzieci Airo Space Kids. Obiekt przyciąga rodziny z dziećmi, grupy szkolne i zorganizowane z Warszawy i okolic. Chętnie uczęszczają do niego okoliczni mieszkańcy, pracownicy strefy biznesowej a także mieszkańcy innych dzielnic Warszawy i okolic. W sąsiedztwie znajduje się stacja podmiejskiej kolejki WKD, z której korzystają mieszkańcy ościennych gmin.

Właścicielem i zarządcą Centrum Łopuszańska 22 jest spółka Devin Investments która współpracuje z firmą Mallson Polska przy rekomercjalizacji obiektu.

Mallson komercjalizuje i rekomercjalizuje ponad 60 obiektów handlowych.